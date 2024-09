Crollo di Saviano, recuperato l’ultimo corpo: è dell’80enne Autilia Ambrosino. Ora si indaga sulle cause dell’esplosione

Napoli, 23 settembre 2024 – Il corpo dell’ultima vittima del tragico crollo della palazzina di Saviano (Napoli) è stato recuperato dai Vigili del fuoco: si tratta di Autilia Ambrosino, 80 anni. Il bilancio totale è quindi di 4 vittime – l’anziana, la 41enne Vicenza Spadafora e i suoi due figli Giuseppe e Autilia, rispettivamente di 6 e 4 anni – e di 2 feriti.

Il crollo, avvenuto ieri mattina verso le 7, è stato causato da un’esplosione forse dovuta a una fuga di gas. Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco sono ancora impegnati nella messa in sicurezza dell’area interessata. La procura di Nola ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo plurimo: l’indagine sarà curata dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna. L’obiettivo principale è quello di risalire alle cause dello scoppio e della presunta fuga di gas.

L’area dove è avvenuto in crollo (foto Ansa/carabinieri)

“Non ci sono parole, non ne ho – ha scritto stanotte in un post sui social il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli – sperare, ad ogni pietra sollevata, di udire un filo di voce, un respiro, è stato devastante. Nell'inferno di Via Tappia Furignano, ci ha consolato solo l'immensa, instancabile catena di solidarietà di chi ha partecipato ai soccorsi. Li ringrazio tutti, dal primo all'ultimo: non si sono mai fermati, non ci siamo mai fermati”.