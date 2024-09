Crolla il ponte del cavalcavia sull’A1, ferito un operaio del cantiere. “Ha ceduto un’impalcatura”

Roma, 22 settembre 2024 – Crolla il ponte durante i lavori sul cavalcavia, sfiorata la tragedia in autostrada: c’è un solo ferito, ma le sue condizioni non sono gravi. È un operaio manovratore l’uomo rimasto lievemente ferito nel cantiere sulla D19 Diramazione Roma sud dell'autostrada A1 Milano-Napoli. Non è grave: ha riportato una contusione lieve, con prognosi di cinque giorni.

Cosa è successo

Il crollo è accaduto intorno all’una di questa notte, per fortuna la strada sottostante era stata chiusa alle 21 per consentire la rimozione del ponte. Oggi è ancora risulta ancora chiuso il tratto compreso di strada tra Torrenova e l'allacciamento con il Gra, in entrambe le direzioni.

“Gli operai stavano lavorando al rifacimento della viabilità di collegamento con Tor Vergata, tra cui la demolizione del vecchio cavalcavia di svincolo di Torrenova. Durante i lavori, ad opera di una ditta appaltatrice di Anas – fa sapere Autostrade in una nota – poco dopo l'una di questa notte, per motivi che sono al vaglio delle autorità competenti, l'impalcato dell'opera in via di demolizione ha ceduto finendo per occupare interamente il piano autostradale sottopassante interdetto alla circolazione”.

Anas: "Il cavalcavia è stato demolito”

“Il vecchio manufatto,durante le operazioni di cantiere, ha ceduto repentinamente per cause in corso di accertamento da parte di Anas. L'evento non ha generato danni alle cose. Un operaio alla guida dell'escavatore ha avuto una contusione lieve, con prognosi di cinque giorni”. Così una nota di Anas.

"All'esito durante la notte di tutte le verifiche tecniche svolte dalle autorità – aggiunge la nota – dcompresi gli ispettori dell'Asl, Anas ha ripreso le lavorazioni del cantiere alle ore 5.45. Il cavalcavia è stato tutto demolito. Sono in corso le attività di ripristino della sede autostradale senza particolari criticità. Le operazioni saranno completate in giornata”.