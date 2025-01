Vannacci è un marchio: "Non lascio la Lega"

Il generale Roberto Vannacci (foto) continuerà la sua marcia politica dentro la Lega, ma fa sapere che il marchio appena registrato, Il mondo al contrario – titolo del suo saggio di successo –, comparirà con qualche modalità, al momento tutta da studiare, come simbolo alle Regionali del 2025 insieme a quello del Carroccio. "Forse quando uno registra un marchio divorzia dalla moglie?", ha ironizzato respingendo la provocazione su un’ipotetica rottura con la Lega. Vannacci ha spiegato di aver "registrato un marchio, perché è il mio marchio, è il titolo del libro e voglio essere sicuro che venga utilizzato secondo i princìpi che io sposo".

E a chi gli chiedeva se alle Regionali sarà con la Lega o fuori, facendo correre il suo simbolo, ha detto: "Non ne abbiamo parlato, ne discuteremo tecnicamente. Io sono nella Lega, vedremo il modo per presentare la nostra formazione nel modo più efficace possibile in Toscana".