Il libro di Valditara. Il rispetto per le donne obiettivo della scuola

Nella nostra società uno dei temi centrali è quello del rispetto verso l’altro. All’interno di questo tema si pone quello del rispetto verso la donna, verso la sua libertà, dignità, sicurezza. L’educazione non inizia a scuola, inizia dalle famiglie; la scuola si affianca alle famiglie, proseguendo, completando e arricchendo quanto appreso dai genitori. Occorre innanzitutto ribaltare alcuni insegnamenti del dottor Benjamin Spock e di tutta quella pedagogia permissivista che ha tolto poteri e autorevolezza ai genitori. Il rapporto fra un padre e una madre con i figli non può essere paritario, il genitore deve assumersi la responsabilità dell’educare, avendo il buon senso di trasmettere valori, di insegnare esempi positivi, altruistici, la pazienza di comprendere il disagio del figlio e la saggezza di valorizzarne i talenti, così come i comportamenti positivi. Ma anche il coraggio di saper porre dei limiti al suo ‘io’, di dire dei ‘no’ a pretese eccessive, ingiuste, immotivate e, se necessario, di sanzionare comportamenti devianti. Dobbiamo restituire autorevolezza ai genitori perché sappiano insegnare quell’autentica parità fra i sessi imposta dalla nostra Costituzione e fondata sulla cultura del rispetto. La cultura del rispetto trova poi nella scuola un luogo fondamentale di consolidamento e di crescita. Ed è significativo che per la prima volta nelle nuove Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica sia stato inserito addirittura come obiettivo di apprendimento, al pari della grammatica e del ‘far di conto’, il rispetto verso la donna. Queste le parole esatte contenute nelle Linee guida: Conoscere e comprendere il principio di uguaglianza nel godimento dei diritti inviolabili e nell’adempimento dei doveri inderogabili, nel quale rientrano il principio di pari opportunità e non discriminazione ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione. Particolare attenzione andrà riservata al contrasto alla violenza contro le donne, per educare a relazioni corrette e rispettose, al fine altresì di promuovere la parità fra uomo e donna e di far conoscere l’importanza della conciliazione vita-lavoro, dell’occupabilità e dell’imprenditorialità femminile. Analizzare, mediante opportuni strumenti critici desunti dalle discipline di studio, i livelli di uguaglianza tra uomo e donna nel proprio Paese e nella propria cultura, confrontandoli con le norme nazionali e internazionali, individuare e illustrare i diritti fondamentali delle donne. Analizzare il proprio ambiente di vita e stabilire una connessione con gli attori che operano per porre fine alla discriminazione e alla violenza contro le donne. Sviluppare la cultura del rispetto verso ogni persona. Contrastare ogni forma di violenza, bullismo e discriminazione verso qualsiasi persona e favorire il superamento di ogni pregiudizio.

[Capitolo 3 – Una svolta culturale, 3.7 La libertà, Libertà, dignità, sicurezza per ogni donna. Cultura del rispetto e nuova autorevolezza dei genitori, pp. 108-109]

* Ministro dell’Istruzione e del Merito