Cittadinanza onoraria. Feltre ’revoca’ Mussolini. Decisivo il voto di FdI

Molti Comuni si nascondono dietro la considerazione che "la cittadinanza onoraria decade al momento della morte" – ma su ciò non esiste giurisprudenza anche se Ustica l’ha messo nero su bianco nel regolamento comunale sfrattando pure Walt Disney –, per altri la revoca è invece la decisione da prendere quando il cittadino si chiama Benito Mussolini.

L’ultimo dei settemila Comuni che avevano accolto il Duce ad avere deciso di cancellarlo dall’anagrafe onorifica – vi era iscritto dal 1924 – è stato Feltre (20mila abitanti in provincia di Belluno) dove da giugno 2022 sindaca è Viviana Fusaro del centrodestra. Nella votazione anche Denis Zatta, consigliere di Fratelli d’Italia, ha votato a favore per "non ingenerare bagarre e spaccare la maggioranza". Feltre è medaglia d’argento al valor militare per la partecipazione alla lotta partigiana e la decisione è stata motivata da tale onorificenza; contemporaneamente è stata intitolata una piazza a Giacomo Matteotti, "una rivalutazione postuma – ha detto il vicesindaco Claudio dalla Palma – che ha tenuto conto di molti aspetti, storici e morali".

Poco distante da Feltre, a Villa Gaggia, il 19 luglio 1943 Mussolini incontrò Adolf Hitler: fu l’ultima volta come capo del governo. Ma quello di Feltre non è un caso isolato, perché nelle ultime settimane hanno votato la revoca della cittadinanza, e all’unanimità, anche Paliano (Frosinone) e San Giovanni Rotondo (Foggia), senza dimenticare che Salò, dove il fascismo fondò nel settembre 1943 la Repubblica sociale italiana, ha adottato lo stesso provvedimento alla fine dello scorso febbraio. Il Consiglio comunale l’ha approvato con 12 voti favorevoli, 3 contrari e un astenuto; votazione che il centrosinistra ha riproposto non appena ha strappato il Comune al centrodestra, la cui maggioranza per venti anni aveva detto no alle richieste dell’opposizione. Anche Salò aveva fatto Mussolini cittadino onorario nel 1924, poche settimane prima dell’omicidio Matteotti. L’attuale giovane sindaco, Francesco Cagnini, 29 anni, ha affermato che la questione poteva essere messa ai voti il 25 aprile, ma il Comune ha preferito anticipare i tempi in barba alla simbologia.

In tutta Italia, anche se è difficile dare un dato preciso, sarebbero ancora un centinaio i Comuni che hanno Mussolini iscritto all’anagrafe onorifica. Quando nel 1923 le amministrazioni furono "spinte" a concederla, ci fu una corsa a chi dava la cittadinanza per prima: Bologna, Napoli, Roma, Firenze furono fra le grandi città quelle più veloci e sono state anche le prime a revocarla (Napoli con Matera già nel 1944, altre diversi anni dopo la fine del regime). Ora la corsa è ripresa con maggiore rapidità e chi ancora non ha deciso ha comunque fissato una data per la votazione, come Brescia che l’ha messa in calendario nel prossimo ottobre.

Fece scalpore nel 2019 il voto con cui il provvedimento sostenuto dal Pd venne preso dal Comune di Bergamo: una votazione risicata di 13 a 10 perché il sindaco di centrosinistra di allora Giorgio Gori si astenne assieme ai nove consiglieri della sua lista. Gori spiegò: "La politica si giudica dai fatti. E noi abbiamo fatto pratica di antifascismo richiamando ogni giorno nella nostra azione i valori della Resistenza e della Costituzione". Una curiosità: a Tricase (Lecce) fino al 2015 sono stati cittadini onorari sia Mussolini – revocato in quell’anno – sia Liliana Segre, carcerata proprio dal capo del fascismo.