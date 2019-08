Roma, 5 agosto 2019 - "Che fai, mi copi?". Parafrasando il "Che fai, mi cacci?" che Gianfranco Fini, allora 58enne, rivolse a Silvio Berlusconi il 22 aprile 2010 alla Direzione del Pdl (Popolo della libertà), il fondatore di Forza Italia , 82 anni, potrebbe così interrogare Matteo Salvini, 46 anni, il delfino di fatto che gli sta tagliando i voti sotto i piedi. Matteo, infatti, sembra seguire un copione ben preciso di totale imitazione di Silvio. L’estetica è diversa, giacché diverse sono la storia e le personalità dei due. Ma il Capitano sta seguendo una ad una le orme del Cavaliere, con la certosina pazienza di un pellerossa, per ripeterne le gesta mediatiche e politiche. Dieci punti chiave lo rivelano. E fanno capire che difficilmente i due potranno mai convivere sotto lo stesso tetto.

1-Milan. Non potendo comprare la società, Matteo ha comprato i tifosi. Alla festa per i 50 anni della Curva Sud, si è fatto fotografare con il capo degli ultrà, Luca Lucci, 37 anni, pregiudicato per reati di droga. A Milano Marittima ha fatto un video abbracciato all’icona milanista per eccellenza, mister Arrigo Sacchi, 73 anni. Alla festa per i 46 anni ha ricevuto da Franco Baresi, 59 anni, mitico capitano rossonero, la maglia numero 6 autografata e una riproduzione della coppa della Champions League adornata di sciarpe milaniste.

2-Musica. Matteo, come Silvio, non perde occasione per cantare: cori da stadio, canti popolari italiani, ma anche ‘Albachiara’ e ‘Io vagabondo’. Gli manca un menestrello personale, come Mariano Apicella. Rimedia con la consolle del Papeete dove si trasforma in dj: molto più moderno, molto più pop.

3-Famiglia. Due matrimoni-chiave nella vita di Silvio (Carla Dall’Oglio, madre di Marina e Piersilvio; Veronica Lario, madre di Barbara, Eleonora e Luigi), due donne chiave nella vita di Matteo: l’ex moglie Fabrizia Ieluzzi, madre di Federico; e Giulia Martinelli, madre di Mirta. Secondo Fabrizia, è Giulia la vera anima gemella di Salvini, quella da cui lui torna sempre.

4-Fidanzate. Sempre più giovani di lui quelle di Silvio, come l’ultima, Francesca Pascale, 34 anni. Sempre più giovani di lui anche quelle di Matteo, passato da Elisa Isoardi, 36 anni, a Francesca Verdini, 27 anni. Perché, nella terra dei maschi alfa, la seduzione politica non può mai esser disgiunta dalla seduzione sessuale. Benito Mussolini docet.

5.Video. "L’italia è il Paese che amo" Per scendere in campo nel 1994, Silvio registrò un videomessaggio e lo fece recapitare a tutti i telegiornali. Per stare sul campo nel 2019 anche Matteo usa il videomessaggio. Leccato quello di Silvio, alla buona il suo: si riprende con lo smartphone e si posta su Facebook. Cambiano i modi, non la sostanza.

6.Cubiste. Alle cene eleganti di Arcore non mancava mai il momento dance, con le olgettine travestite e anche un po’ svestite. Al Papeete la performance di dj Matteo è stata adornata da alcune fanciulle con striminzito costume leopardato che hanno ballato (si fa per dire…) sulle note di Fratelli d’Italia. Oh yes!

7.Putin. Chi è il miglior amico al mondo di Vladimir Vladimirovič? Da San Pietroburgo a Gela, lo sanno tutti: Silvio. Ma Matteo è in scia. E da prima del rubligate. Si è fatto fotografare davanti al Cremlino con il volto di Putin effigiato sulla t-shirt. Non perde occasione per collocarlo tra i grandi viventi. Si batte come un leone contro le sanzioni Ue alla Russia. E aspetta un invito in dacia come quello avuto da Silvio (con cappellone di pelliccia).

8.Look. Chi non ricorda l’estate 2004 in bandana del vecchio Silvio a spasso con Tony Blair e signora per Porto Rotondo? Chi dimenticherà l’estate 2019 a torso nudo di Matteo a spasso per Milano Marittima. Selfie là, selfie qua. L’importante è usare anche il corpo per comunicare: "Vedete, sono come voi". Tendente alla perfezione Silvio tra le sciure rifatte della Sardegna danarosa. Tendente allo svacco Matteo tra i ragazzotti tatuati della Romagna gaudente.

9. Ghe pensi mi. Arriva il terremoto? Silvio si fionda a L’Aquila e in men che non si dica mette su una città, L’Aquila 2, altro che le Sae (Soluzioni abitattive in emergenza), ossia le casette (in realtà baracche) di Matteo Renzi. Arrivano "i negher?" Matteo (Salvini) sequestra barconi, respinge navi, mette in quarantena anche la flotta della Capitaneria di porto.

10. Italia. Il Paese che Silvio ama, tanto da chiamare il suo partito Forza Italia. E Matteo, di rimbalzo: "Prima gli italiani". Insomma, altro che Unione europea, altro che inferiority complex rispetto alla Francia, altro che sudditanza verso la Germania. Si sventoli il tricolore!

Stop. Il parallelismo finisce qui. Per ora. Perché l’estate è appena all’inizio. E Matteo non vede l’ora di stupire nuovamente amici e nemici…