Perugia, 28 ottobre 2019 - All'indomani delle elezioni in Umbria che hanno sancito il trionfo del Centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia si affrettano a recitare il De Profundis dell'esecutivo giallorosso. "Per come vedo io le cose, fossi Conte avrei rassegnato le dimissioni ieri stesso", commenta di buon mattino Giorgia Meloni in radio, mentre Salvini, sempre in radiofrequenza, attacca: "Questo non è un governo che rappresenta il popolo italiano, mi rifiuto di pensare ad altre alternative che non siano le elezioni". E, a questo proposito, avverte: "Noi stiamo già lavorando".

Conte cita Modugno

Mentre Partito Democratico e Movimento 5 Stelle ricompongono i pezzi di un'alleanza già in frantumi morta ancor prima di nascere, il premier Giuseppe Conte rispedisce al mittente le analisi disfattiste "Io in discussione? - risponde ai cronisti arrivando alla convention 'Sindaci d'Italia', promossa da Poste Italiane a Roma - Non ho niente, ma ho il sole, il cielo e il mare (per i più giovani: trattasi di una citazione di Domenico Modugno, che così cantava in 'Meraviglioso' ndr)". Più tardi chiarisce: il voto in Umbria è "un test da non trascurare affatto" ma "noi siamo qui a governare con coraggio e determinazione, il nostro è un progetto riformatore per il Paese. Un test regionale non può incidere, se non avessimo coraggio e lungimiranza sarebbe meglio andare a casa tutti".

Immediata la replica di Salvini: "È un voto che ha anche una valenza nazionale, Conte continua con la sua arrogante distruzione dell'Umbria, sbagliare è umano ma perseverare è diabolico". Poi la stilettata: "Chi semina tradimento raccoglie tradimento".

M5s: esperimento finito

Il M5S rinnega subito il patto per l'Umbria. "Era un laboratorio: ma l'esperimento non ha funzionato", sentenzia in una nota. Ma ribollono le pance dei grillini 'dissidenti', in prima fila il consigliere della Regione Lazio Davide Barillari, che chiede un incontro con il 'gotha' Di Maio-Grillo-Casaleggio, perché "se gli elettori non capiscono più differenza tra noi e gli altri partiti vuol dire che abbiamo sbagliato". Senza tirare in ballo i vertici, il viceministro Giancarlo Cancelleri auspica che il Movimento ritrovi "l'umanità, la semplicità, l'unità e l'umiltà che ci hanno sempre fatto da biglietto da visita". E "a chi dice che col Pd è un disastro, dico che non andava bene neanche con la Lega".

Pd: Umbria non era test nazionale

Nel Pd il segretario Zingaretti annuncia una fase di "riflessione" dopo la "sconfitta netta", mentre voci democratiche al governo precisano che l'Umbria "non era un test nazionale" (Anna Ascani, ministro dell'Istruzione). "Torniamo a batterci per le nostre idee", è l'invito di Matteo Orfini su Twitter, preceduto dalle dichiarazioni dei Walter Verini, commissario Pd umbro, che indica la via maestra nella costruzione di alleanze a sinistra. "La destra che ha vinto largamente in Umbria quando si presenta insieme ha il 48 per cento dei voti; Pd, più Renzi, più sinistra abbiamo il 30 per cento e il tema è: che facciamo davanti a quel 48 per cento? Una politica di alleanze si impone".

Ma l'idea di mollare il Movimento ora non convince Dario Franceschini: "Non mi sembra acuta - twitta il capo delegazione Pd al governo -. L'onda di destra si ferma con il buon governo e con l'allargamento e l'apertura delle alleanze, non di certo ridividendoci".

Non mi sembra particolarmente acuta l’idea che poiché anche presentandoci insieme abbiamo perso l’Umbria, è meglio andare divisi alle prossime regionali.. L’onda di destra si ferma con il buon governo e con l’allargamento e l’apertura delle alleanze, non di certo ridividendoci. — Dario Franceschini (@dariofrance) October 28, 2019

Matteo Renzi e la foto di Narni

Intanto Matteo Renzi mette il dito nella piaga: la sconfitta in Umbria è "figlia di un accordo sbagliato nei tempi e nei modi. Lo avevo detto, anche privatamente, a tutti i protagonisti. E non a caso Italia Viva è stata fuori dalla partita. In Umbria è stato un errore allearsi in fretta e furia, senza un'idea condivisa, tra Cinque Stelle e Pd". Nel mirino lo scatto di Narni: "Non ho capito la 'genialata' di fare una foto di gruppo all'ultimo minuto portando il premier in campagna elettorale per le Regionali".

