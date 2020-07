Roma, 30 luglio 2020 - Oggi è il d-day per l'ex ministro degli Esteri e leader della Lega, Matteo Salvini: il Senato in fatti è chiamato a votare sulla sulla richiesta di processo per Salvin sul caso Open Arms. L'ex ministro dell'Interno torna a rivendicare di aver agito a difesa del Paese e "in compagnia di Conte". Per evitare il processo Salvini deve 'raccogliere' i 160 voti delle maggioranza assoluta dell'Aula di Palazzo Madama (voti di cui Salvini non dispone, il centrodestra arriva a 135) necessari a confermare il 'verdetto' della giunta delle elezioni. A fine maggio infatti la Giunta si pronunciò contro la richiesta di autorizzazione a procedere per il sequestro di persona di 164 migranti soccorsi nel Mediterraneo, il cui sbarco nel porto di Lampedusa fu bloccato da Salvini per 19 giorni (dall'1 al 20 agolsto, erano i giorni in cui si consumava la crisi di governo). La vicenda risale all'agosto 2019: l'inchiesta venne aperta dal pm di Agrigento, Luigi Patronaggio e poi trasferita per competenza al tribunale dei ministri. Salvini è dunque accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio.

Italia Viva ha annunciato che voterà contro Salvini ma Davide Faraone, capogruppo al Senato, ha detto in un’intervista televisiva ad Agorà stamattina che "dalle carte abbiamo visto e approfondito che c’è una responsabilità oggettiva, secondo noi, dell’intero governo".