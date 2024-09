I meme sul caso Sangiuliano-Boccia. E Francesca Pascale posta foto di Berlusconi: “Dilettanti”

Roma, 7 settembre 2024 – Non sono bastate le dimissioni di Sangiuliano per arginare l’ironia graffiante che da giorni spopola sui social. Parallelamente alle storie e ai post di Maria Rosaria Boccia, si sono infatti moltiplicati i meme nei confronti dell'ormai ex ministro della Cultura, già più volte bersaglio dei social per le sue gaffe (memorabili quelle su Dante “fondatore del pensiero di destra in Italia”, su Londra sede di Times Square”, o del Comitato “Neapolis 2500” che celebra il 25esimo centenario della fondazione della città, solo per citarne alcune).

Non solo meme. Di fronte al gossip politico di fine estate c’è chi mostra nostalgia del passato. Come Francesca Pascale, ex moglie di Paola Turci, ma prima ancora ex di Berlusconi, che posta una foto del Cavaliere sul suo profilo Instagram. Un Berlusconi a capo chino, pensieroso, con sopra la scritta “Dilettanti...”. Una sola parola e tre puntini di sospensione. Il resto è lasciato al giudizio e all’immaginazione dei follower. Sotto l’eloquente hashtag #Silviocimanchi.

L'immagine di Silvio Berlusconi postata su Instagram da Francesca Pascale dopo il caso Sangiuliano

Di tutt’altro tenore, decisamente graffiante, i meme che popolano alcuni gruppi social. Come quello pubblicato dall’account Instagram di Intrashtrattenimento 2.0., che mostra Gennaro Sangiuliano in versione Chiara Ferragni, vestito con la stessa tuta grigia scelta dall’influencer nel video di scuse dopo il caso del pandoro Balocco. Sotto il montaggio campeggia la frase usata dall’imprenditrice digitale per giustificarsi di fronte alle accuse di truffa: “Ho commesso un grave errore di comunicazione”.

Meme di Sangiuliano con la tuta grigia usata per il video di scuse dalla Ferragni (foto Intrashtrattenimento 2.0)

Mentre la pagina Instagram Sapore di male fa bacchettare l’ex ministro niente di meno che da Mike Bongiorno, riprendendo il celebre fuori onda in cui il re dei presentatori redarguì una giovanissima Antonella Elia per essersi associata alla posizione di una concorrente che aveva rifiutato di ritirare la pelliccia in premio, in quanto animalista. In questo caso un Mike furibondo dice a Sangiuliano: “Senti Gennaro, tu sei pagato fior di milioni. Tu non vieni qui a sfottere la Repubblica. Se la signora non è d’accordo lo può dire. Tu no”.

Il meme pubblicato sulla pagina Instagram Sapore di Male

Decisamente più graffiante l’ironia dell’account Instagram 50_sfumature_di_cattiveria che sulla sua pagina posta una serie di immagini e fotomontaggi, tra cui quella in cui Maria Rosaria Boccia, come Miley Cyrus nel video di Wrecking ball, si dondola sul maglio da demolizione e arriva alle spalle del ministro. “Non mi hanno visto arrivare” è la frase che campeggia sul montaggio, la stessa pronunciata dalla segretaria Pd Elly Schlein, subito dopo l’ufficializzazione della vittoria alle primarie. Una citazione femminista che è anche il titolo del libro di Lisa Levenstein. “They didn’t see us coming - La storia nascosta del femminismo negli anni 90”.

Uno dei meme sulla pagina Instagram 50_SfumaturediCattiveria

Lo stesso account pubblica un fotomontaggio di Sangiuliano in versione Harry Potter che vola sulla scopa lontano dalla Camera dei segreti di Hogwarts e sotto la scritta “Harry Cattabile”, con un evidente gioco di parole.