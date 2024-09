Caso Sangiuliano, legale: “Da Boccia pressioni illecite”

Roma, 7 settembre 2024 – L’ormai ex ministro della Cultura Sangiuliano passa al contrattacco nei confronti della donna con cui aveva una “relazione sentimentale” (come lui stesso ha ammesso nell’intervista al Tg1). Dal tribunale dei social il braccio di ferro con Maria Rosaria Boccia rischia ora di spostarsi nelle aule dei tribunali. “La denuncia è in via di elaborazione e intendiamo depositarla all'attenzione dei magistrati all'inizio della prossima settimana. Mi incontrerò con l'ex ministro Sangiuliano e procederemo allegando all'esposto anche una serie di documenti che dimostrano l'assoluta correttezza della condotta del mio assistito”. Lo anticipa l'avvocato Salvatore Sica, legale di Sangiuliano.

“È innegabile che l'ex ministro è stato oggetto di pressioni illecite da parte della dottoressa Boccia che, a mio modo di vedere, ma la decisione spetterà ai magistrati, prefigurano il reato di tentata estorsione. Nell'atto che metteremo a disposizione dei pm forniremo una ricostruzione cronologica e dettagliata di questa vicenda che è, e resta privatissima” conclude Sica.