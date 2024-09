Caso Sangiuliano, Meloni su Boccia: “La mia idea delle donne è diametralmente opposta”

Roma, 7 settembre 2024 – All’indomani delle dimissioni del ministro Sangiuliano e della nomina lampo del successore Giuli alla guida del dicastero della cultura nelle stesse ore in cui Maria Rosaria Boccia raccontava la sua verità ai microfoni di La7, la premier Giorgia Meloni dice la sua sull’influencer che per giorni ha fatto tremare il Palazzo: "La mia idea su come una donna debba guadagnarsi il suo spazio nella società è diametralmente opposta a quella di questa persona. Non credo di dovermi mettere a battibeccare con questa persona, lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda come me”. Meloni non nomina mai Maria Rosaria Boccia ma, dal palco di Cernobbio, replica così a chi le chiede della protagonista del caso Sangiuliano.

Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia

Meloni: “Il Governo non esce indebolito”

La premier assicura che il governo non esce indebolito dalla vicenda, ringrazia il ministro per il lavoro svolto e aggiunge: “Penso che abbia fatto un ottimo lavoro e quindi vada ringraziato". Quello del ministro Sangiuliano "è un precedente a cui non intendo prestarmi. Se qualcuno pensa che situazioni come queste possano servire a indebolire il governo, temo che non accadrà. È morto il re viva il re: ieri mentre la stampa attendeva le dimissioni del ministro, io ero già al Quirinale a nominare il nuovo ministro. Si è dimesso un ministro, benvenuto nuovo ministro. Io voglio fare il mio lavoro, farlo bene e fino alla fine della legislatura”.

Premier: “Forte campagna mediatica su vicenda privata”

Meloni ha quindi ricostruito la vicenda Sangiuliano. "Quando si parla per giorni della vita privata di un ministro, la sua vita pubblica è finita”, ha detto riferendosi a un editoriale della Stampa. “C'è stata una forte campagna mediatica su una questione privata del ministro – ha sottolineato la premier –. Sì certo, fermo restando che il ministro ha sbagliato a trasformare una questione privata in un fatto pubblico, ma non ha commesso illeciti. Ecco perché all'inizio non ho accettato le sue dimissioni. L'ho fatto ieri perché voleva liberarsi dalla condizione di ministro per meglio difendersi e perché capiva che l'autorevolezza del Governo non poteva stare sotto questa pressione mediatica”.