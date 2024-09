Maria Rosaria Boccia posta su Instagram ‘Il ballo di Simone’: “Adesso mi divertirò un po’ con te..."

Roma, 9 settembre 2024 – La pausa social annunciata domenica è durata poco. Maria Rosaria Boccia è tornata a inviare messaggi su Instagram: dopo un post scritto all’indirizzo della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi (“Male non fare, paura non avere”), l’influencer protagonista del caso dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ora ha pubblicato su Instagram – con l’hashtag '#buongiorno' – la foto di un pupazzetto costruito con le cuffiette auricolari e il commento della canzone ‘Il ballo di Simone’: “Adesso mi divertirò un po’ con te. Con un bel gioco che ti piacerà. Simone dice che è molto semplice. E lui queste cose le sa....”.

Maria Rosaria Boccia

Nel mirino di Maria Rosaria Boccia ora è quindi finita Beatrice Venezi. Ecco il post: “Recte facendo, neminem timeas”, agendo con rettitudine, non devi temere nessuno. La direttrice d’orchestra aveva dichiarato di aver dato mandato ai suoi legali di valutare una denuncia per diffamazione nei confronti dell’imprenditrice campana che l'ha accusata di essere in conflitto di interesse per la sua attività lavorativa rispetto all'incarico di consigliera al Ministero della Cultura. “Ho semplicemente raccontato quello che il Ministero della Cultura ha pubblicato”, ha spiegato Boccia nel post inviato anche all'indirizzo della musicista.

Nelle scorse ore Maria Rosaria Boccia era tornata all’attacco dell’ex ministro Sangiuliano: “Genny non mi ha ancora chiesto scusa e continua a minacciare una denuncia. Le denunce non si minacciano, si fanno, e queste continue minacce hanno il sapore di un’estorsione”. Aggiungendo poi: “Ma mi chiedo: una persona che si è dimessa da Ministro e che ha detto tante bugie può tornare a lavorare nel servizio pubblico televisivo? Può chi manipola la verità lavorare per la Tv di Stato, per di più in ruoli di comando?”.

L’influencer ha anche ironizzato sul curriculum della consigliera cda del Maxxi, Raffaella Docimo, che dovrà traghettare la fondazione in attesa della nomina del prossimo presidente, al posto di Alessandro Giuli nominato ministro della Cultura. “Anche questo curriculum mi sembra idoneo alla carica...”, il post dell'imprenditrice riferendosi a Dagospia che in un articolo intitolato Maxxi Amari, ha scritto: “Il senso della destra per la cultura: un odontoiatra al Maxxi” in cui riporta che Docimo “è stata candidata con FdI alle ultime europee, su chiamata di Arianna Meloni” e in cui si afferma che sarebbe stata “proprio lei a far incontrare il ministro e Boccia” in un suo evento elettorale a Napoli, nel maggio 2023.