Maria Rosaria Boccia era sposata. “L’ex marito chiede ancora la pubblicazione del divorzio”

Roma, 7 settembre 2024 – Volente o nolente, i riflettori su Maria Rosaria Boccia sono ormai accesi. E si scava inevitabilmente anche sulla sua vita privata e sul suo passato, dove si scopre che l’imprenditrice di Pompei che ha portato alle dimissioni l’ex ministro Sangiuliano, era sposata.

Cosa singolare è che a 9 anni dalla sentenza di divorzio, ottenuta da un tribunale napoletano nel 2015, non risulta trascritta all’anagrafe. Questo a causa di un errore materiale presente nella sentenza e che l’ex marito, Marco M., imprenditore di Torre Annunziata, chiede da circa un anno di correggere.

L'ex marito di Maria Rosaria Boccia sentito dal programma '4 di sera'

Un dettaglio che ovviamente emerge ora che Boccia è diventata di fatto un personaggio pubblico.

Nel provvedimento, da quanto risulta all'Adnkronos, è riportato in modo non corretto il codice fiscale dell'imprenditrice, un errore di cui è stata chiesta la correzione allo stesso tribunale.

La coppia formata da Marco e Maria Rosaria si è sposata nel 2009, nozze che non hanno fatto in tempo a decollare: dopo pochi mesi la relazione si è interrotta ed è iniziato lo scambio di lettere tra avvocati. La separazione, inizialmente 'combattuta', si è risolta con il divorzio. I due vivono in città diverse e non hanno mantenuto nessun contatto.

L’uomo - che appare in tv col volto offuscato – è stato raggiunto telefonicamente in esclusiva da ‘4 di sera’, programma condotto da Paolo Del Debbio, e ha espresso parole poco ammirevoli verso l’ex moglie. ''Non sono stupito e non invidio neanche il ministro perché quello che passerà non se lo può neanche immaginare'', ha detto a Retequattro. ''Se vuole le lascio il numero del mio avvocato che mi sta curando il divorzio dopo dieci anni con la signora, e non dottoressa, signora e ripeto signora'', ha aggiunto.

Quando gli è stato chiesto se sono stati sposati per dieci anni, l’ex marito ha risposto: ''Ma lei è pazzo? Dieci anni con la signora Boccia? Assolutamente no, un anno mi è bastato e mi è avanzato''. E ha concluso: ''Io non vorrei proprio essere rilevante, mi creda, perché un anno mi è bastato e avanzato. A me non interessano i riflettori, mi interessa solo stare lontano da quella persona''.