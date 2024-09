Boccia e quella frase di Sangiuliano. “Mi ha detto: ‘Io sono il ministro, sono un uomo e in futuro nessuno crederà a te’”

Roma, 6 settembre 2024 – "Io sono il ministro, io sono un uomo, io rappresento l'istituzione e in futuro nessuno crederà a tutto quello che tu dirai". Parole che sembrano uscite da un film e non pronunciate – stando a quanto riferisce a La Stampa Maria Rosaria Boccia – da un ministro (Sangiuliano, ndr). Parole che, racconta l'imprenditrice e influencer, l'avrebbero portata ad "armarsi" di occhiali con telecamera per farle avere quella "credibilità" che l'essere donna e senza alcuna carica istituzionale, non potevano darle, relegandola al ruolo dell'ultima, in ordine di tempo, “arrampicatrice” in cerca di visibilità. Prima di lei gli illustri precedenti si sprecano. Ma nessuna aveva mai osato tanto.

Il ministro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia

Le chat e i “messaggi piccanti”

La differenza infatti non è solo l'uso dei social, ma la volontà stessa di utilizzarli, la caparbietà e ostinazione con cui lo ha fatto, lo sta facendo e – c’è da giurarci – lo farà ancora. Pure a costo di esporsi e mettere la sua vita nel tritacarne mediatico, come lasciano presagire alcune affermazioni a La Stampa: "Il ministro è un po' confuso. Ha parlato di 'chat blande', ma 'con una persona con cui ho una relazione non mi scambio solo foto innocenti ed emoticon. Posso scambiarmi anche qualche messaggio più piccante’”. Ed eccola la bomba pronta a deflagrare, quella che è in mano all’influencer che fa tremare il Palazzo, la più temuta dal diretto interessato e da chi gli sta accanto, ma anche (forse) la più attesa da milioni di italiani, e non solo, che in questi giorni pre-G7 della Cultura, hanno finito per spiare a loro volta dal buco dei social le "imprese" del titolare del dicastero che più di ogni altro dovrebbe rappresentarci. Ma questa è un'altra storia.

La presunta frase all’origine del gossip

Di fatto, da quel 26 agosto quando l'allora poco nota imprenditrice e influencer di Pompei ha postato su Instagram la sua nomina a consulente per i grandi eventi, passando da meno di 30mila agli odierni quasi 100mila follower, per Sangiuliano è cambiato tutto. All’origine della volontà deliberata di uscire allo scoperto, con un piano che sembra studiato a tavolino, ci sarebbe, come ha raccontato la diretta interessata, quella frase: “Io sono il ministro, io sono un uomo, io rappresento l'istituzione e in futuro nessuno crederà a tutto quello che tu dirai", che l’avrebbe “colpita molto”, per dirla con le sue parole. Ma siamo proprio sicuri che le cose siano andate davvero così?

Sangiuliano valuta esposto

Di certo oggi il ministro della Cultura incontrerà con i suoi legali per valutare la presentazione di un esposto presso la Procura della Repubblica dopo l’intervista nella quale Boccia, alla domanda se il ministro fosse sotto ricatto, ha risposto: "Esatto, io penso di sì". Se Sangiuliano presenterà l'esposto, con ogni probabilità la procura convocherà Boccia affinché faccia nomi e cognomi di coloro che, secondo lei, terrebbero sotto ricatto un ministro della Repubblica italiana.

L’altra grana per il ministro

Dal campo mediatico il caso Sangiuliano-Boccia si sta spostando sempre più su quello politico e giudiziario. Non si contano le reazioni dell’opposizione a ogni post di Boccia o parola del ministro, mentre il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli ha già presentato un esposto alla Procura di Roma chiedendo a quale titolo la dottoressa Boccia abbia usufruito di servizi e mezzi dello Stato non avendo alcun ruolo negli organici dello Stato e tanto meno del Ministero della Cultura. E come sia stato possibile che sia venuta a conoscenza di informazioni e documenti riservati e comunque coperti dal segreto d'ufficio come le mappe per la visita dei ministri della Cultura del G7 a Pompei, ponendo un problema serio di sicurezza. Insomma, il caso Sangiuliano-Boccia, inizialmente rubricato come storia di fine estate, potrebbe non finire con l’arrivo dell’autunno.