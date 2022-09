29 set 2022

Tripoli, Berlino, Parigi e Kiev: il futuro di Meloni passa da qui

La politica internazionale: la premier in pectore deve da subito stabilire proficui contatti con i paesi più strategici per l’Italia. Il viaggio più difficile è da Macron: la leader di FdI sconta la diffidenza per la passata vicinanza con Le Pen

