G7, via al vertice in Puglia. Le news in diretta: il programma di oggi in pdf. Ue: pronti all’accordo sugli asset russi

Bari, 13 giugno 2024 - Africa, Medio Oriente e cambiamento climatico. Ma soprattutto Ucraina. Il sostegno dell'Occidente a Kiev sarà il tema principale della prima giornata del vertice del G7 presieduto dall'Italia che inizia oggi a Borgo Egnazia, in Puglia. La premier Meloni – in un elegante tailleur rosa confetto con una spilla d'argento G7 appuntata sul petto – , è arrivata a bordo di una 500 vintage cabriolet. La presidente del Consiglio ha firmato il logo del G7 Italia, per poi accogliere i leader che prendono parte al vertice. La prima ad arrivare tra i 'Grandi', la presidente della Commissione Ue uscente Ursula Von Der Leyen, seguita dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Subito dopo sono arrivati Rishi Sunak e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. A seguire il premier giapponese Fumio Kishida, il canadese Justin Trudeau, ed Emmanuel Macron.

I lavori entreranno nel vivo con la prima sessione dedicata a Africa, cambiamento climatico e sviluppo. Sempre in mattinata, i leader si occuperanno di Medio Oriente. Ma l'attesa è per il pomeriggio, quando in Puglia arriverà il presidente ucraino Zelensky. A partire dalle 14 inizierà la sessione dedicata a Kiev alla quale parteciperà lo stesso Zelensky, successivamente i leader si riuniranno sullo stesso tema ma in formato G7.

Il programma in pdf

Le notizie in diretta

