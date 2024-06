Borgo Egnazia, il resort dove dormono i leader del G7: dalle nozze di Jessica Biel al party di Madonna

Roma, 13 giugno 2024 – Prima di Meloni, Biden, Zelensky e degli altri grandi leader del mondo riuniti per il G7, il resort di Borgo Egnazia ha accolto nomi del jet set americano: da Madonna per il suo 62esimo compleanno alle vacanze extra-lusso dei Beckham nel 2021 fino, andando a ritroso nel tempo, alle nozze da sogno di Justin Timberlake e Jessica Biel nel 2012. Un mix tra borgo rurale, resort e masseria, immerso nella natura e all’ombra degli ulivi secolari, che ha convinto la premier a utilizzare come location per ospitare i più grandi leader al mondo.

Il resort di Borgo Egnazia (Ansa)

La masseria

La masseria, incastonata nelle campagne di Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi, riproduce in tutto e per tutto un tipico borgo pugliese, un mondo rurale immerso nella natura e all’ombra degli ulivi secolari e delle sue tradizioni lente. Il complesso è composto da tre ale principali: la corte che è composta da 63 camere che vanno dai 33 ai 125 metri quadrati; il borgo che comprende 92 camere e casette tradizionali dai 42 ai 90 metri quadri; e le case ovvero le 27 ville e villette, tra cui la più ampia è grande 500 metri quadrati e ha 7 camere da letto. Solo le suite possono costare oltre 3mila euro a notte. Nel borgo ci sono piazze, fontane, piscine, tre campi da tennis e un centro benessere, oltre a una palestra all’aperto, due spiagge private, cala Masciola e La Fonte, oltre al San Domenico Golf, della vicina Masseria San Domenico. Inoltre, gli ospiti hanno a disposizione ristoranti stellati, grandi chef e massaie a preparare la colazione.

Il resort Borgo Egnazia visto dall'alto (Ansa)

Gli altri vip

Ma la lista dei vip non finisce qui. A Borgo Egnazia hanno soggiornato anche Michael Bublé, Tom Hanks, Dolce&Gabbana e ovviamente i Ferragnez. Come scordare, poi, il già menzionato compleanno di Madonna: la superstar americana con origini italiane, a dire il vero aveva già festeggiato altre due volte a Borgo Egnazia, più precisamente nel 2016 e nel 2017. E’ un luogo frequentato anche da Emiri, imprenditori e manager provenienti da mezzo mondo: la premier lo ha scelto come location per il G7 dopo esserci stata in vacanza lo scorso luglio.

Un giro d’affari da 63milioni di euro

E' proprio da quel luogo che tutto ebbe inizio nel 1996: gli imprenditori Sergio e Marisa Melpignano hanno moltiplicato la storica tenuta di famiglia, in quella che poi, nel 2010, sarà Borgo Egnazia. Una struttura che, da sola, genera un giro d'affari di 63 milioni di euro, in crescita –grazie all'effetto G7 – del 20% nel 2024.