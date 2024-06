Il FantaG7 impazza a Fasano: 30 punti a chi riesce a portare Biden in paninoteca

Fasano, 10 giugno 2024 – Durante i preparativi per accogliere il summit del G7, i cittadini di Fasano hanno lanciato il FantaG7. Trenta punti per chi incontra papa Francesco o la premier Meloni, 20 se si viene fermati dall'esercito per dieci volte in un'ora. Per chi raccoglie più punti, il premio: un soggiorno in una nota struttura alberghiera.

Borgo Egnazia, resort di lusso di Fasano (Brindisi), ospiterà il summit del G7 (Ansa)

L’idea nasce da un giovane gioielliere del posto, Massimo Abete, ispirato dai più noti FantaCalcio e Fantasanremo. Semplici le regole, ma difficili da raggiungere gli obiettivi del gioco: trenta punti a chi "vede Papa Francesco e gli dice 'Weeee Ceeee'", oppure a chi riesce ad andare con Biden in una nota paninoteca di Savelletri, così da spiegargli che i panini più buoni non si fanno in America, ma in Italia. Venti punti invece a chi viene fermato dai carabinieri e dice di fare parte della delegazione canadese. Continua sullo stesso tono l’elenco dei punti che si possono guadagnare.

Non mancano le ironie sull’amministrazione locale: visto che, in vista del vertice, sono stati asfaltati in pochi mesi chilometri di strade che per anni erano state trascurate, 30 punti andranno a chi incontrerà la premier Meloni e le chiederà come mai non sia stata asfaltata anche "la strada della casa di nonna".

C’è anche chi, tra gli abitanti della zona, non ha perso occasione per mettere in luce la propria attività: Enzo Iannacone, cavaliere del gelato, ha voluto omaggiare i leader mondiali con il gelato al gusto di G7, creato nel suo laboratorio di Grottaglie. "Sono sette i gusti” ha spiegato Iannacone “uno per ogni Paese membro del forum". Un gelato che "vuole emozionare i leader mondiali a ogni assaggio".

Ironie a parte, è fuor di dubbio che la vita quotidiana dei fasanesi cambierà per qualche giorno, a causa delle misure di sicurezza imposte per il G7: i residenti hanno ricevuto un pass per lasciare e tornare nelle proprie case. I pescatori della zona non potranno lavorare fino alla fine del summit. Ma gli abitanti della località pugliese non hanno perso occasione di scherzare: anche su questo commenti e ironia si riversano sui social.