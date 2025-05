Usa, vendita di equipaggiamenti militari a Kiev: è la prima volta nell’era Trump. Rubio: “Russia e Ucraina lontane dalla pace”

07:34

Vance: "La guerra in Ucraina non finirà tanto presto"

Il vicepresidente statunitense J.D. Vance, in un’intervista a Fox, si è detto convinto che la guerra della Russia contro l'Ucraina "non finirà tanto presto". Vance ha osservato che l'amministrazione statunitense si trova attualmente ad affrontare la questione di come aiutare la Russia e l'Ucraina a "trovare un compromesso" per porre fine alla guerra. Allo stesso tempo, ha aggiunto che "sono la Russia e l'Ucraina che devono raggiungere un accordo e porre fine a questo brutale conflitto". E ha aggiunto: "Sì, certo - ammette - gli ucraini sono indignati per essere stati invasi. Ma continueremo a perdere migliaia e migliaia di soldati per pochi chilometri di territorio, in un modo o nell'altro?".

Sia la Russia che l'Ucraina hanno presentato le loro proposte per la risoluzione del conflitto ed è attualmente in corso la ricerca di un punto comune per un accordo. Lo ha detto a Fox News il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, riporta la Tass. "Quello a cui abbiamo assistito nelle ultime due settimane - ha detto Vance - è che entrambe le parti hanno dichiarato: 'Questa è la nostra proposta di pace'. Gli ucraini l'hanno fatto. I russi l'hanno fatto. E ora credo che la domanda sia: possiamo trovare una via di mezzo per porre fine a questo conflitto?"