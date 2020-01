Bologna, 31 gennaio 2020 - "Ho vinto a sinistra, ora dialogo con il centro". Elly Schlein la rossa, capitana anti-Salvini della lista Coraggiosa, a tutto campo. Alla 34enne nata a Lugano ma bolognese d'adozione, campionessa di preferenze in Emilia Romagna (22mila voti raccolti nei collegi di Bologna, Reggio Emilia e Ferrara), sono già state offerte vicepresidenza della Regione e un ruolo importante per il Pd, che non è il suo partito. Per alcuni è la Ocasio Cortez italiana. Nell'intervista al Quotidiano Nazionale e Quotidiano.net, Elly Schlein spiega a cosa non deve mai più rinunciare la sinistra, come trovare un "compromesso" con il centro e con i renziani (modello Bonaccini), e come la nuova ala movimentista che sta nascendo possa trovare uno sbocco comune con le Sardine e con il popolo del clima.

