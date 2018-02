Roma, 2 febbraio 2018 - Presentato a Bologna da Matteo Renzi il programma politico del Pd. Il passaggio clou arriva alla pagina 8 (di 40), dove si legge: "Un unico sostegno universale alle famiglie. Una misura fiscale unica (in grado di raggiungere anche gli incapienti sotto forma di assegno) che preveda 240 euro di detrazione Irpef mensile per i figli a carico fino a 18 anni e 80 euro per i figli fino a 26 anni". La proposta dovrebbe costare 9 miliardi di euro. Varrà "per tutti, da zero fino a 100 mila euro l'anno". Inoltre si propone "uno strumento triennale di 400 euro al mese per ogni figlio fino ai 3 anni", per nido o baby sitter. Vale 1,1 miliardi.

VIDEO Renzi a Bologna presenta il programma

Fra le misure proposte anche "la riduzione del costo del lavoro attraverso un taglio dei contributi dal 33% al 29%", una "buonuscita compensatoria" per i contratti a tempo determinato che non vengono stabilizzati e una "patente fiscale a punti" con "vantaggi, tributari e non" per chi paga correttamente le tasse.

Non si tratta di un libro dei sogni, ma concrete e quotidiane azioni di buon governo. Avanti, insieme. #ProgrammaPD https://t.co/Ypvwsd2g9S — Partito Democratico (@pdnetwork) 2 febbraio 2018

Renzi parla di "cento piccoli passi" per continuare a cambiare il paese. Perché, come sottolinea Matteo Renzi, si riparte dalle cose realizzate nei mille giorni del suo governo e in quelli che sono seguiti con Gentiloni. Il segretario dem dice che non ci sono "effetti speciali" o "promesse mirabolanti" visto che, spiega ancora il segretario dem, "il reddito di cittadinanza è il principale incentivo per licenziare le persone". Una frecciata ai 5 stelle, ma non l'unica: "E' incivile mettere in discussione la legge sui vaccini in campagna elettorale".

Il programma completo in Pdf

"Gli altri propongono il paese dei balocchi, noi no: noi siamo altro. E oggi abbiamo elencato 100 risultati raggiunti per individuare le 100 proposte concrete sul futuro. Credibili e concreti", scrive su Facebook il segretario del Pd. "Chiedo a tutti una sola cosa: leggete, per favore. Arrivate fino in fondo al documento" E ancora. "Non lasciatevi fermare dall'ideologia o dall'odio. Ciò che abbiamo fatto in questi anni era atteso da tempo, ciò che vogliamo fare è semplice e finanziato. Non vi chiediamo un voto a scatola chiusa, vi chiediamo solo di leggere ciò che abbiamo fatto. E che vogliamo fare. Tutto qui", conclude.

La sintesi del programma