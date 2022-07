Mario Draghi, il premier che non ama l’Aula e quando la sfida fa un autogol

Roma, 20 luglio 2022 - "Siete pronti a confermare quello sforzo che avete compiuto nei primi mesi, e che poi si è affievolito? Siamo qui, in quest’aula, oggi, a questo punto della discussione, perché e solo perché gli italiani lo hanno chiesto. La risposta a queste domande non la dovete dare a me, ma la dovete dare a tutti gli italiani". L’appello al popolo ancora mancava al catalogo di Mario Draghi ed è infine giunto ieri al Senato, dove il presidente del Consiglio ha concesso un appuntito discorso contro Cinque stelle e centrodestra (italo-forzuti e leghisti). A differenza di un populista, tuttavia, il presidente del Consiglio si è rivolto prima ai partiti, cosa che appunto un populista non farebbe mai: "Serve un nuovo patto di fiducia, sincero e concreto, come quello che ci ha permesso finora di cambiare in meglio il Paese. I partiti e voi parlamentari - siete pronti a ricostruire questo patto?" (Risposta breve: no). Il rapporto con i parlamentari in questo anno e mezzo non è mai stato troppo sereno, come hanno dimostrato i giorni dell’elezione del presidente della Repubblica, quando Draghi tentò maldestramente di raggiungere il Colle, non avendo però mai coltivato una relazione consolidata con l’elettorato, cioè con deputati e senatori, appartenenti a partiti politicamente commissariati dal capo del governo fin dal primo giorno. Tant’è che alla fine Draghi, dopo aver scoperto che Camera e Senato non sono il board della Bce, è stato costretto a rinunciare, con sommo dispiacere della moglie Serenella, che aveva già raccontato l’imminente sbarco al Colle al barista di fiducia, Antonio Proietti titolare di Pagaroma. Il problema è che quando coltivi delle legittime ambizioni, poi devi potertele permettere; specie quelle ambizioni che prescrivono il voto di deputati e senatori che, per quanto sputtanati, conservano la titolarità costituzionale dell’elezione del ...