Crisi di governo oggi, diretta. Lega e Fi a Draghi: nuovo esecutivo senza 5s o elezioni

Roma, 20 luglio 2022 - Ore decisive per le sorti del governo Draghi. Il premier ha fatto le sue comunicazioni in Senato, ripercorrendo il lavoro svolto in questi mesi dall'esecutivo e lanciando un appello ai partiti affinché venga "ricostruito il patto di maggioranza". L'intervento è stato accolto dagli applausi di Pd e Italia Viva e dal gelo del Movimento 5 Stelle e della Lega. Ora spazio alla discussione generale che, secondo l'ipotesi della capigruppo, dovrebbe durare cinque ore, con repliche fino alle 16:30. Quindi ci sarà il voto di fiducia: la prima chiama dovrebbe tenersi alle 18.30. Intanto continuano le riunioni: il M5s ha nuovamente convocato il Consiglio nazionale, il centrodestra è in conclave da Silvio Berlusconi a Villa Grande.

Il centrodestra: Draghi bis senza 5s

Nel dibattito si registra lo strappo della Lega con Massimiliano Romeo che in Aula lancia un aut aut: o un "governo profondamente rinnovato", alla luce della "nuova maggioranza, quella del 14 luglio", dunque senza Cinque Stelle, oppure elezioni. Forza Italia è al fianco del Carroccio. Dopo l'intervento del leghista, il premier ha lasciato l'Aula per consultarsi con i suoi ministri.

Il discorso di Draghi in Senato / Il testo integrale

Petrocelli e Dessì, senatori in Nicaragua mentre parla Draghi. La frecciata di Casini

La giornata politica ora per ora

Ore 15.05 - "Voglio subito rassicurare che non troverete mai un 5 Stelle che sulla base di convenienze elettorale faccia accadere il governo, qualunque cosa possa accadere, siamo fatti così. Abbiamo sempre mantenuto una linea di assoluta responsabilità". Lo ha detto il senatore del M5s, Ettore Licheri, intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del premier Draghi.....

Ore 14.50 - - "Noi vogliamo chiarezza. Non ci prestiamo alle cose del M5S". Lo ha detto nell'Aula del Senato Maurizio Gasparri di Fi in discussione generale sulle comunicazioni del presidente del Consiglio. Le sue parole sono sonoramente applaudite dai senatori della Lega. "È finito un patto di fiducia con il voto dei M5S della scorsa settimana. Un nuovo patto di fiducia vuol dire discontinuità con il governo precedente".

Ore 14.40 - "Come ha correttamente sottolineato il presidente Mario Draghi nel corso del suo intervento, la decisione del Movimento 5 stelle ha rotto il patto di fiducia che era alla base del governo di unità nazionale, che pure ha affrontato - con successo e ha avviato con il nostro leale contributo - gravi emergenze e avviato un lavoro prezioso sul Pnrr. Il cdestra di governo è disponibile a un 'nuovo patto di governo e continuerà dare il suo contributo per risolvere i problemi dell'Italia soltanto con un nuovo governo, guidato ancora da Mario Draghi, senza il M5S e profondamente rinnovato". Così in una nota del centrodestra di governo.

Ore 14.30 - "Il Senato accorda il sostegno all'azione di un governo profondamente rinnovato sia per le scelte politiche sia nella composizione". È quanto chiede la Lega in una proposta di risoluzione firmata dai senatori Roberto Calderoli e dal capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo, dopo le comunicazioni del premier Draghi in Aula.

Ore 14.06 - Draghi ha lasciato l'Aula dopo il duro intervento del capogruppo leghista Romeo. Il premier ha avuto un colloquio con alcuni ministri di Pd e Fi, tra cui Dario Franceschini, Lorenzo Guerini, Renato Brunetta e Roberto Speranza.

Ore 13.50 - La Lega all'attacco del Movimento 5 Stelle. "Dobbiamo capire se l'obiettivo è quello di salvare il Paese o il campo largo progressista che è finito per qualche errore nell'inceneritore di Roma, come ha detto Mastella - ha detto il capogruppo Massimiliano Romeo -. Si prenda atto che è nata una nuova maggioranza che è quella del 14 luglio". "Serve ricostruire un nuovo pattto come lei ha dettp, noi ci siamo ma con una nuova maggioranza e un nuovo governo - ha aggiunto -. A questo punto, presidente, la scelta spetta a lei"

Ore 13.10 - In corso il vertice del centrodestra a Villa Grande. Intanto Giuseppe Conte continua a monitorare la situazione nel quartier generale allestito per l'occasione a Palazzo Carpegna.

Ore 12.18 - Duro attacco di Michele Giarrusso, ex M5S e ora senatore di Italexit, contro la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, durante la discussione generale al Senato. "Lei, presidente, ha fatto una scelta di campo e ha inserito nella sua squadra la principale responsabile della disarticolazione delle principali norme che presiedevano alla lotta alla mafia, quelle norme che erano il lascito del sacrificio di Falcone e Borsellino, il 41 bis e l'ergastolo ostativo. È là accanto a lei la responsabile di tutto questo, il ministro della Giustizia".

Ore 12.33 - Scontro a distanza tra la Farnesina e Mosca. "Ancora prima dell'inizio di questa crisi di governo, subito dopo l'aggressione russa ai danni dell'Ucraina, qualcuno a Mosca non ha fatto altro che intervenire nel nostro dibattito interno con continue e gravi ingerenze nei confronti del governo italiano - ha dichiarato Giuseppe Marici, portavoce del ministro degli Esteri Luigi Di Maio -. Appare evidente a tutti quale sia l'obiettivo, ossia provare ad alimentare la propria propaganda in Italia, così da screditare l`azione dell'esecutivo italiano che sta condannando fermamente l`atroce guerra portata avanti dall'esercito russo in Ucraina". "Luigi Di Maio continua a cercare cause esterne dei problemi politici interni del suo Paese, non c'è nulla di nuovo", ha replicato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

Ore 11.52 - Nuovo vertice del centrodestra a Villa Grande. "Abbiamo fatto delle riflessioni che non posso anticipare, perché adesso ci sarà una riunione con il centrodestra di governo e decideremo insieme", ha dichiarato all'Ansa la senatrice leghista Giulia Bongiorno.

Ore 11.42 - Il leader Giuseppe Conte incontra i senatori del Movimento a Palazzo Madama.

Ore 11.38 - "Sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare il popolo senza bisogno di far votare i cittadini, non le democrazie occidentali. Fratelli d'Italia non intende assecondare questa pericolosa deriva". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che rilancia "Decidano gli italiani del proprio futuro, non questo Parlamento delegittimato e impaurito. Elezioni subito".

Ore 11.15 - Al via la discussione in Aula. Inizia Pier Ferdinando Casini (Gruppo Aut) con una frecciata ai senatori Petrocelli e Dessì.

Ore 10.52 - Mario Draghi ha depositato all'Assemblea di Montecitorio il testo dell'intervento appena illustrato a Palazzo Madama, ringraziando "le onorevoli deputate e gli onorevoli deputati per il contributo che daranno".

Ore 10.26 - Cala sotto quota 194 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi nel corso dell'intervento in Senato del presidente del Consiglio Mario Draghi che ha affermato la necessità di "proseguire in questo confronto e definire una prospettiva condivisa" in vista della legge di bilancio. Lo spread si porta a 193,9 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 14,1 punti base al 3,173%. Nel resto d'Europa il calo dei rendimenti è di circa 6 punti base in media.

Ore 10.24 - Appello di Draghi ai partiti: "Superare principio unanimità in Ue e riforma bilancio. Su questo l'Italia ha molto da dire. Ma tutto questo ha bisogno di un governo forte e coeso. All'Italia serve un nuovo patto di sviluppo concreto e sincero. Partiti siete pronti a ricostruire questo patto? Siamo qui in quest'Aula solo perchè gli italiani lo hanno chiesto. È una risposta che dovete dare a tutti gli italiani" (VIDEO). Le comunicazioni si chiudono qui ma nessun senatore M5S, e quasi nessuno della Lega, ha applaudito. Matteo Salvini è rimasto immobile. Gli applausi più calorosi per Draghi dal banco del governo sono arrivati da Luigi Di Maio.

Ore 10.19 - La presidente Maria Elisabetta Casellati richiama l'Aula per far consentire al premier di terminare il suo discorso.

Ore 10.14 - Draghi sottolinea l'importanza di affrancarsi dalla dipendenza del gas russo, cita il recente viaggio in Algeria e gli altri passi fatti in questo senso. "Dobbiamo accelerare sull'installazione dei rigassificatori a Piombino entro la prossima primavera e a Ravenna: non è possibile volere la sicurezza energetica per gli italiani e poi protestare per queste infrastrutture", aggiunge. Bonaccini (Emilia Romagna): "Noi siamo pronti"

Ore 10.12 - Il premier parla di diseguaglianze e di povertà. "Il reddito di cittadinanza è una misura importante per ridurre la povertà, ma può essere migliorato per favorire chi ha più bisogno e ridurre gli effetti negativi sul mercato del lavoro", sottolinea (VIDEO).

Ore 10.04 - Draghi ricorda i tanti appelli che sono giunti affinché il governo prosegua la sua azione. "Due appelli mi hanno colpito particolarmente: quello dei quasi 2mila sindaci e quello del personale sanitario, gli eroi della pandemia, verso cui la nostra gratitudine è immensa - dice -. Dobbiamo decidere se sia possibile ricreare le condizioni per cui il governo possa governare. E' questo il cuore della discussione" (VIDEO). Per il presidente del Consiglio "l'unico modo stare insieme ricostruire patto fiducia".

Ore 9.55 - Le "riforme della giustizia, della concorrenza, del fisco, degli appalti oltre alla corposa agenda delle semplificazioni sono un passo essenziale per l'Italia. Ad oggi tutti gli obiettivi del Pnrr sono stati raggiunti", continua il premier nel suo discorso. Quindi la frase che fa scattare l'applauso dell'Aula: "Mai come in questi momenti sono stato orgoglioso di essere italiano" (VIDEO).

Ore 9.52 - "Mercoledì scorso ho rassegnato le dimissioni. Questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale che ha appoggiato il governo dalla sua nascita. Il capo dello Stato le ha respinte e chiesto di informare il Parlamento. Decisione che ho condivisio. Oggi mi permette di spiegare a voi e agli italiani questa decisione tanto sofferta quanto dovuta". Così l'esordio di Mario Draghi al Senato.

Ore 9.47 - Draghi inizia il suo discorso

Ore 9.44 - Il presidente del Consiglio è arrivato al Senato: il premier ha salutato sorridente i cronisti e poi è entrato dall'ingresso di Piazza San Luigi dei Francesi.

Ore 9.34 - Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è in Senato. L'ex premier seguirà le comunicazioni del premier dagli uffici del gruppo pentastellato di Palazzo Madama.

Ore 9.13 - Avvio di seduta in calo per lo spread tra BTp e Bund in attesa dell'intervento di Mario Draghi in Senato e delle sorti del Governo. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e i pari scadenza tedesco è indicato in apertura a 207 punti base dai 214 punti registrati ieri a fine seduta.

Ore 8.35 - "Dopo la crisi di governo causata dai 5 Stelle con decine di parlamentari che cambiano partito per salvare la poltrona e con un Pd che insiste a parlare di ius soli, ddl Zan e legge elettorale, invece di mettere al centro stipendi, bollette e lavoro, oggi si decide. E la Lega, unita e compatta, deciderà solo e soltanto per il bene e il futuro dell'Italia". Così scrive su Twitter il segretario Matteo Salvini in vista delle comunicazioni del premier Draghi. Parole poi ribadite ai cronisti prima dell'ingresso a Palazzo Madama (VIDEO)