Roma, 27 agosto 2019 - Il Quirinale ha diffuso il calendario del secondo giro di consultazioni sulla crisi di governo. Si inizierà oggi alle 16, ma il giorno clou sarà mercoledì: alle 17 il presidente Sergio Mattarella riceverà la delegazione del Pd, alle 18 quella della Lega, alle 19 quella del M5s.

Ecco il calendario completo del nuovo giro di consultazioni del presidente Mattarella con i partiti:

Martedì 27 agosto

Il presidente emerito della Repubblica, senatore Giorgio Napolitano, non trovandosi a Roma, verrà sentito telefonicamente.

Ore 16.00 Presidente del Senato: Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Ore 17.00 Presidente della Camera: Roberto Fico.

Ore 18.20 Gruppo parlamentare misto del Senato.

Ore 18.40 Gruppo parlamentare misto della Camera dei deputati.

Mercoledì 28 agosto

Ore 10.00 Gruppo parlamentare "per le autonomie (svp-patt,uv)" del senato della repubblica: Julia Unterberger, Presidente del Gruppo Parlamentare "Per le Autonomie (SVP-PATT,UV)" del Senato della Repubblica, accompagnata da Albert Laniece, Vice Presidente (UV) e da Gianclaudio Bressa, componente del Gruppo Parlamentare per le Autonomie.

Ore 10.30 Gruppo parlamentare "Liberi e uguali" della Camera: Federico Fornaro, Presidente del Gruppo Parlamentare "Liberi e Uguali" della Camera dei Deputati, accompagnato da Rossella Muroni, Vice Presidente vicario del Gruppo.

Ore 11.00 Gruppi parlamentari "Fratelli d'Italia" del Senato e della Camera dei deputati: Luca Ciriani e Tommaso Foti, rispettivamente presidente del Gruppo Parlamentare "Fratelli d'Italia" del Senato della Repubblica e Vice Presidente del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati, accompagnati da Giorgia Meloni, Capo del Movimento "Fratelli d'Italia".

Ore 16.00 Gruppi parlamentari "Partito democratico" del Senato e della Camera: Andrea Marcucci e Graziano Delrio, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati da Nicola Zingaretti, da Paolo Gentiloni, rispettivamente Segretario e Presidente del "Partito Democratico" e da Paola De Micheli, Vice Segretario del "Partito Democratico".

Ore 17.00 Gruppi parlamentari "Forza Italia - Berlusconi presidente" del Senato e della Camera: Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "Forza Italia - Berlusconi Presidente" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati da Silvio Berlusconi e da Antonio Tajani, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Partito "Forza Italia - Berlusconi Presidente".

Ore 18.00 Gruppi parlamentari "Lega-Salvini premier" del Senato e della Camera: Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "Lega - Salvini Premier" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dal Sen. Matteo Salvini, Segretario Federale del Partito "Lega - Salvini Premier".

Ore 19.00 Gruppi parlamentari "Movimento 5 Stelle" del Senato e della Camera: Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "MoVimento 5 Stelle" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati da Luigi Di Maio, Capo della forza politica "MoVimento 5 Stelle". La Sala Stampa allestita presso "La Loggia d'onore" sara' aperta ai giornalisti, ai fotoreporter e agli operatori Tv a partire dalle ore 15.00 di domani, 27 agosto.