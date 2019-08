Roma, 26 agosto 2019 - Pd e M5S hanno le ore contate per trovare l'accordo per la formazione di un governo giallo-rosso. Domani riparte il nuovo giro di consultazioni al Quirinale e i due partiti devono giocarsi il tutto per tutto.

I capigruppo Pd Andrea Marcucci e Graziano Delrio, si sono riuniti in tarda mattinata al Nazareno per un incontro con il segretario Zingaretti. Sta per iniziare a Roma, in un appartamento del centro storico, il vertice dei Cinque stelle per decidere sul governo. Alla riunione parteciperà Di Maio che è stato a Palazzo Chigi prima di dirigersi all'appuntamento. Dovrebero esserci poi Casaleggio, i capigruppo D'Uva e Patuanelli e gli altri esponenti di spicco del Movimento. Smentita invece dai 5 Stelle l'ipotesi circolata nelle ore scorse di un incontro tra i capigruppo Pd e Cinque Stelle.

I leader dei partiti dovrebbero comunicare le loro indicazioni al Quirinale entro le 19, in modo da permettere al presidente Mattarella di stilare il calendario della consultazioni. Il Colle avrebbe sollecitato le forze politiche a fornire un quadro della situazione. Se ci fosse la concreta possibilità di arrivare ad un accordo, sarà programmato un giro di consultazioni tra domani pomeriggio e la giornata di mercoledì. Il calendario delle consultazioni sarà diramato nel tardo pomeriggio. Altrimenti, qualora non dovesse emergere alcuna ipotesi di intesa, gli incontri al Quirinale potrebbero essere più rapidi, per poter dar vita velocemente ad un governo di garanzia, allo scioglimento delle Camere e ad elezioni il prima possibile.

Domani direzione Pd

Domani alle 18 è stata convocata la direzione nazionale del Pd dal presidente del partito, Paolo Gentiloni. All'ordine del giorno, a quanto si apprende ci sono la "crisi di Governo" e varie ed eventuali. Nella convocazione si avvertono i membri della direzione che l'orario potrebbe essere aggiornato alla luce degli sviluppi della crisi.

Pd, Zingaretti: lavoro a soluzione seria

Nelle trattative di governo in corso resta il nodo premier. "Voglio difendere l'Italia dai rischi che corre, che vuol dire anche difendere le idee, la dignità i valori e la forza del Pd. Bisogna ascoltarsi a vicenda, le ragioni degli uni e degli altri e mi auguro che nelle prossime ore ci sia la possibilità di farlo, finora non era avvenuto", ha detto il segretario Pd Zingaretti ribadendo la richiesta di un governo di discontinuità. "Non ci servono due programmi paralleli", ha poi dichiarato il segretario. "Sto lavorando per una soluzione seria, all'altezza dell'Italia, di forze non contrapposte che si incontrano e trovano selle soluzioni".

Renzi: via Salvini

Anche Renzi è tornato a farsi sentire: "L'Europa deve cambiare linea economica adesso. In Germania arriva la recessione: l'export non basta. Brexit sarà un disastro per tutti. Lo scontro tra USA e Cina ci vede alla finestra. Ora è tempo di investimenti, non di austerity. Si manda a casa Salvini, Italia torna protagonista. Adesso".

La Lega dà l'ok a Di Maio premier

Intanto la Lega si gioca ancora le sue carte, con Centinaio che spinge per un ripensamento dei 5 Stelle. "Noi siamo pronti, nel momento in cui il Movimento 5 Stelle dovesse dirci incontriamoci", dice il ministro dell'Agricoltura. Quanto alla posizione del Carroccio sui dieci punti esposti la scorsa settimana da Di Maio al Quirinale, Centinaio sottolinea: "Sui dieci punti di Di Maio siamo disponibili a ragionare su quelle che possono diventare le priorità del governo per i prossimi mesi". C'è l'ok della Lega a Di Maio premier? "C'è l'ok a parlare con Di Maio nel momento in cui lo stesso Di Maio dovesse chiederci di fare lui il premier. E quindi siamo disponibili a ragionare su quella che sarà la nuova compagine di governo". Quindi non c'è una preclusione a Di Maio presidente del Consiglio... "No, non c'è", conclude Centinaio.