Atreju, ultimo giorno. Salvini: “Se l’alternativa è Schlein, governeremo vent’anni”

Roma, 17 dicembre 2023 - "Non è il momento del mio intervento, ma sono qui per salutare Santiago Abascal", con cui "continueremo a lavorare insieme per un Europa migliore e diversa". Sono state le prima parole di Giorgia Meloni nell’ultimo giorno di Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia, per ringraziare il leader di Vox, che ha affermato: "La sinistra manipola sempre le nostre parole, succede in Spagna come in Italia. Non auguro a nessuno di essere appeso per i piedi. Mi ha sempre ripugnato, qualsiasi volta sia accaduto nella storia".

Forti le parole di Matteo Salvini sul palco: "Se l'alternativa è Schlein, allora siamo condannati a governare 20 anni. Dio ci preservi Elly Schlein".

Tajani invece, nel corso del suo intervento, ha annunciato che “stiamo lavorando perché ci possa essere una breve proroga del superbonus che riguardi condomini che hanno già compiuto il 70 per cento dei lavori. Quindi bisogna avere un occhio di riguardo per le persone oneste", ha sostenuto.

Giorgia Meloni ad Atreju (Ansa)

Tutti gli aggiornamenti

Clicca qui se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn