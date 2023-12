Atreju, l’arrivo di Elon Musk (blindatissimo) alla kermesse di FdI, applausi per Rama

12:07

Musk, aumentiamo l'immigrazione legale e fermiamo quella illegale

"Sono a favore dell’immigrazione legale che va aumentata" mentre bisogna "fermare quella illegale". Lo afferma Elon Musk ad Atreju secondo cui "devi dare il benvenuto a chi arriva, è onesto, vuole entrare a far parte della cultura e lavora duro ma serve un processo di approvazione" per gli ingressi. Se "non c’è nessun filtro come fate a sapere chi sta arrivando? Non sto dicendo che tutti gli immigrati illegali siano criminali la maggior parte sono integerrimi ma bisogna avere un processo, altrimenti non si può dire", ha aggiunto.