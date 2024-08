Lupi (Noi moderati): "Nessun pasticccio sull’Ucraina. Le pensioni? Niente stravolgimenti"

Onorevole Maurizio Lupi (in foto), leader di Noi Moderati, il vertice di maggioranza ha confermato una coalizione "capace sempre di trovare la sintesi tra diverse identità". Ma allora come è stato possibile il pasticcio della frase sull’Ucraina?

"Guardi, trovare la sintesi è sempre stata la nostra forza da quando Berlusconi ha reato la coalizione di centrodestra, da trent’anni stiamo insieme con una visione unitaria...".

Anche sull’Ucraina?

"La vicenda del doppio comunicato è una tempesta in un bicchier d’acqua. I questi due anni sulla politica estera la nostra posizione è chiara, netta e da tutti condivisa e anche al vertice di oggi l’abbiamo confermata. La posizione di Tajani e Crosetto è la posizione di tutti nel centrodestra: da Noi Moderati alla Lega. Al vertice non c’è stata discussione. La nostra linea è quella che avete visto sinora: a fianco, senza se e senza ma, dell’Ucraina. Il comunicato ribadisce questa linea. Tra l’altro fanno fede i voti in Parlamento. Poi certo, le opposizioni cercano di seminare divisioni anche dove non ci sono".

Alla luce del vertice, quali saranno le priorità della prossima legge di bilancio?

"I dati i politica economica sono molto positivi. Noi vorremmo andare in continuità con la legge di bilancio dello scorso anno, tenendo conto che le risorse sono scarse e che quindi è bene scegliere delle priorità: taglio delle tasse, famiglia, natalità, giovani, aumento delle retribuzioni. Dobbiamo investire sulle politiche della famiglia, sulla natalità e sulle retribuzioni dei giovani, perché se non le aumentiamo, non si pagheranno le pensioni del futuro".

A proposito, secondo lei si interverrà anche sulle pensioni?

"Non ci saranno stravolgimenti"

E sull’assegno unico?

"Assolutamente no. Oggi si direbbe: fake news".

Al vertice si è parlato anche di autonomia differenziata?

"La legge sull’autonomia è stata votata da tutto il centrodestra e ha dei criteri molto chiari. Attuarla come previsto è il criterio più corretto. Poi, se servono degli aggiustamenti, si faranno".

Parliamo di Ius Scholae, ipotesi sulla quale nella maggioranza avete opinioni diverse

"Questo tema non appartiene al programma che ognuno di noi ha sottoscritto. Ora, la proposta di legge che fu approvata alla Camera aveva la mia firma ed è chiaro che all’interno della maggioranza ci sono posizioni differenti, ma anche su questi temi la sintesi si fa nella maggioranza. Di sicuro non ci faremo dettare l’agenda dall’opposizione".