Turista scomparso a Capri: trovato morto in un dirupo sul Monte Tiberio

Capri, 4 luglio 2022 –È stato ritrovato senza vita il 56enne Adam Gabriel Kreysar, il turista americano scomparso sabato scorso da Capri. Il corpo dell’uomo era in un dirupo, si pensa che ad ucciderlo sia stata una caduta accidentale lungo un percorso impervio.

L’americano era in vacanza con la famiglia a bordo di una barca, arrivata da Viareggio e diretta a Positano. Un attracco in rada di pochi giorni a Capri per vistare le bellezze del posto, poi la barca avrebbe ripreso la rotta verso la Costiera Amalfitana. Ma sabato scorso si era allontanato con il tender, il gomme di bordo, dirigendosi verso l'isola e dicendo di voler visitare Villa Jovis, sul monte di Tiberio, nel parco Astarita.

Un percorso difficile che gli è costato la vita. A individuare il cadavere, che in questo momento si trova ancora nel dirupo, è stata la polizia che ha sorvolato la zona con un elicottero. Sul posto anche la Scientifica e i vigili del fuoco.