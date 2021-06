Napoli, 2 giugno 2021 – Continuano gli episodi di violenza nelle strade della movida giovanile del Napoletano. Nei giorni scorsi, l’ennesima rissa a Torre del Greco, in via delle Mimose, ha fatto scattare le proteste dei residenti della zona: i cittadini, disperati, si sono questa volta rivolti addirittura alle autorità politiche, al fine di far cessare il degrado che sta prendendo piede nei quartieri della vita notturna della città alle porte di Napoli.

Litigio per strada

In particolare, un residente di Torre del Greco ha inviato al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, un video che riprende alcune scene di violenza. Nelle immagini fatte recapitare a Borrelli, si vede un violento litigio in strada tra giovani ragazzi, alcuni dei quali hanno addirittura in mano bastoni per colpire i rivali. Il tutto, tra il terrore e la paura dei passanti e dei residenti.

La risposta della politica

Incredulo il consigliere Borrelli, che ha lanciato un appello: "La situazione sta sfuggendo di mano. Stiamo assistendo a queste scene di violenza troppo spesso e quindi bisogna prendere contromisure prima che accada qualcosa di molto grave ed irreparabile. Per questo chiediamo un'intensificazione dei controlli in strada, soprattutto nelle aree dove maggiormente si riuniscono i giovani”, ha commentato.