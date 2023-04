Omicidio della madre del tiktoker Donato De Caprio, fermata la vicina: "Non ricordo"

Napoli, 19 aprile 2023 - I sospetti sulla vicina di casa. Sarebbe stata uccisa dalla dirimpettaia di pianerottolo Rosa Gigante, 73 anni, mamma del celebre tiktoker Donato De Caprio. La donna è stata brutalmente assassinata ieri pomeriggio nel quartiere Pianura a Napoli, al culmine di una lite nata per futili motivi. Per un posto auto, forse per la posta.

Non ricordo

Ha reso una parziale confessione seguita da una serie di "non ricordo" Stefania Russolillo, la 46enne, vicina di casa della vittima, a cui la Squadra mobile di Napoli ieri sera ha notificato, dopo un interrogatorio in questura, il provvedimento di fermo emesso dalla Procura (sostituto procuratore Maurizio De Marco). La 46enne è ritenuta gravemente indiziata dell'omicidio di Gigante.

La lite per la posta

Il movente, secondo quanto ha raccontato la donna agli investigatori, è legato a futili motivi, pare il furto della posta e altri dispetti che avrebbe subìto, e non è ancora chiaro quale strumento abbia utilizzato per assassinare la 73enne. La Procura di Napoli ha sequestrato la salma (sulla quale sono stati riscontrati tracce di un principio di combustione) per l'esame autoptico.

La svolta nelle indagini

Ieri pomeriggio in via Vicinale Santaniello, agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Pianura hanno trovato il corpo senza vita di Rosa Gigante; sulla vittima erano presenti evidenti segni di aggressione e tracce di un principio di combustione. Le immediate attività di indagine hanno consentito di individuare numerosi indizi di reità in capo a Russolillo, che all'epilogo di un litigio nato per futili motivi avrebbe prima aggredito e poi ucciso l'anziana donna.

Salumeria chiusa

Tanti gli attestati di solidarietà e le espressioni di cordoglio sui social all'indirizzo del 'food influencer' napoletano Donato De Caprio, tiktoker divenuto celebre per i suoi panini, colpito oggi dalla tragedia della madre uccisa in casa al termine di una lite in circostanze ancora da chiarire del tutto. Sui vari profili social che si rifanno alla salumeria «Con mollica o senza?» si apprende che il negozio oggi resterà chiuso per lutto. "Ci vediamo - si legge - giovedì".