Chi è Donato De Caprio “con mollica o senza?”, il salumiere famoso su TikTok

Napoli, 18 aprile 2023 - "Con mollica o senza?", è la prima domanda che Donato De Caprio rivolge ai suoi clienti. Il salumiere social più famoso d'Italia (3 milioni di follower su Tik Tok) specializzato in marenne napoletane, vale a dire gli sfilatini per l'ora di pranzo.

Da banconista a imprenditore

De Caprio dal mercato della Pignasecca, banconista addetto ai salumi "Ai Monti Lattari", ha iniziato a filmarsi con lo smartphone al lavoro dietro il bancone: "Mortadella, pesto o mozzarella?”, dalla scelta del panino, alla miglior farcitura e preparazione dello sfilatino i suoi consigli pubblicati su Tik Tok hanno macinato migliaia di click. Tempo pochi mesi il salumiere del mercato della Pignasecca è diventato un influencer del food, tra i più famosi d'Italia, certamente uno tra i nomi più conosciuti a Napoli e dintorni.

La svolta

Ma qualcosa si inceppa, per Donato arriva la rottura con la salumeria per cui lavorava e un periodo (breve) di disoccupazione. Poi con l'aiuto di Steven Basalari, noto influencer e proprietario della discoteca ‘Number One' di Brescia, che crede il lui, il 20 febbraio 2023 Donato pubblica sul suo profilo TikTok il video dell'inaugurazione della nuova salumeria, nel centro di Napoli a pochi passi da Pignasecca.

Il suo successo si misura anche fuori dal web, con file di turisti e curiosi che vogliono gustare il panino fatto dal salumiere-tiktoker che nel frattempo ha superato quota 3 milioni di fan sulla piattaforma web e lui è diventato una star.

La tragedia

Oggi la terribile notizia: l'omicidio della madre, uccisa da una vicina di casa a Pianura, periferia Occidentale di Napoli, forse per una lite scoppiata per il posto dell'auto. Sui social piovono a decine i messaggi di cordoglio, una lunga coda di persone e amici si è formata fuori dall’abitazione della donna.