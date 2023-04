La madre del tiktoker Donato De Caprio uccisa a Napoli. Cosa sappiamo sulla morte di Rosa Gigante

Napoli, 18 aprile 2023 – Napoli e il mondo social sono sotto choc per la morte di Rosa Gigante, la madre del tiktoker salumiere Donato De Caprio. In corso gli accertamenti dei poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di Pianura dopo che il corpo della donna, 73 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Vicinale Sant'Aniello​ ​nel quartiere Pianura, zona occidentale della città.

Gli investigatori indagano per omicidio. Dalle prime informazioni, pare che la vittima sia stata uccisa al termine di una lite con una vicina di casa per un posto auto.

Gli inquirenti sono sulle tracce del presunto aggressore. Si valuta in queste ore la posizione di una donna attualmente sottoposta a interrogatorio dal pm della procura di Napoli Maurizio De Marco, e dagli uomini della Squadra Mobile della questura partenopea coordinati dal dirigente Alfredo Fabbrocin.

Rosa Gigante, incensurata, era la madre del popolare salumiere Donato De Caprio, diventato una celebrità su TikTok, grazie ai suoi panini preparati a beneficio dei social, nella bottega della Pignasecca, con il tormentone finale “con mollica o senza?”, una domanda che pone a tutti i clienti per capire se vogliono che la mollica del loro panino sia tolta, in modo da lasciare più spazio per la farcitura. Uno slogan che ha reso De Caprio celebre fino a fargli accumulare 3 milioni di followers.

Lo scorso 19 febbraio Donato De Caprio ha aperto la nuova salumeria in centro a Napoli, in via Pignasecca 29. De Caprio ha fatto nascere il nuovo punto vendita insieme a Steven Basalari, proprietario della discoteca Number One di Brescia e imprenditore che ha deciso di investire e scommettere su una figura diventata famosissima prima su TikTok e poi anche su Instagram, dove la pagina 'Con mollica o senza Napoli’ vanta oltre 120mila follower.