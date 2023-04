Salumiere Tiktoker in video dopo l’omicidio di mamma Rosa: “Ecco il panino che volevi” /VIDEO

Napoli, 29 aprile 2023 – "Mamma questo è il panino che tu volevi ma non sei riuscita a venire a mangiarlo, con stracciatella, mortadella e olive con le mandorle". Donato De Caprio lo ha preparato, in video, 'davanti' alle sue centinaia di migliaia di follower, il panino come lo desiderava la sua mamma, Rosa Gigante, uccisa, parrebbe da una vicina di casa a Pianura, nella periferia Occidentale di Napoli, dove viveva.

"Panino fatto di emozioni e rabbia”

Nel suo primo ritorno sui social dopo il ritrovamento del corpo della madre, il 18 aprile, e l'indagine per omicido, De Caprio, il 'salumiere tiktoker', divenuto famoso per la prima domanda che rivolge sempre ai suoi clienti nel preparare panini, 'Con mollica o senza?', commosso, parla del suo ritorno al lavoro e di quel panino speciale che sua mamma Rosa voleva assaggiare. "É un panino molto difficile per me, molto particolare. Un panino fatto di emozioni e rabbia. Mamma ti amo e mi manchi tanto

"Forza e coraggio andiamo avanti"

"Questo primo video lo voglio dedicare alla mia mamma. Alla sua scomparsa E voglio dire a tutte le persone che hanno avuto una perdita come la mia: forza e coraggio e andiamo avanti. Non è facile ma si deve fare".

Cosa è accaduto

La tragedia è avvenuta il 18 aprile 2023: il salumiere viene avvisato di correre dalla madre ma quando arriva c’è già la Polizia. La donna, Rosa Gigante, 73 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via Vicinale Sant'Aniello​ ​nel quartiere Pianura. Dopo i primi accertamenti viene arrestata la vicina di casa: tra i moventi si presume un litigio condominiale.

Chi è Donato De Caprio

"Con mollica o senza?", è la prima domanda che Donato De Caprio rivolge ai suoi clienti. Il salumiere social più famoso d'Italia (3 milioni di follower su Tik Tok) specializzato in marenne napoletane, vale a dire gli sfilatini per l'ora di pranzo. De Caprio dal mercato della Pignasecca, banconista addetto ai salumi "Ai Monti Lattari", ha iniziato a filmarsi con lo smartphone al lavoro dietro il bancone: "Mortadella, pesto o mozzarella?”, dalla scelta del panino, alla miglior farcitura e preparazione dello sfilatino i suoi consigli pubblicati su Tik Tok hanno macinato migliaia di click. Tempo pochi mesi il salumiere del mercato della Pignasecca è diventato un influencer del food, tra i più famosi d'Italia, certamente uno tra i nomi più conosciuti a Napoli e dintorni.

Dopo la rottura col suo datore di lavoro, con l'aiuto di Steven Basalari, noto influencer e proprietario della discoteca ‘Number One' di Brescia, che crede il lui, il 20 febbraio 2023 Donato pubblica sul suo profilo TikTok il video dell'inaugurazione della nuova salumeria, nel centro di Napoli a pochi passi da Pignasecca, seguitissimo sui social e dal vivo.

Chi è Rosa Gigante

Rosa Gigante, incensurata, era la madre del popolare salumiere Donato De Caprio, diventato una celebrità su TikTok, grazie ai suoi panini preparati a beneficio dei social, nella bottega della Pignasecca, con il tormentone finale “con mollica o senza?”, una domanda che pone a tutti i clienti per capire se vogliono che la mollica del loro panino sia tolta, in modo da lasciare più spazio per la farcitura. Uno slogan che ha reso De Caprio celebre fino a fargli accumulare 3 milioni di followers. Tra i moventi, che il tiktoker ha subito escluso, anche la possibile invidia della vicina per il successo raggiunto dal figlio di Rosa.