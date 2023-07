Napoli, esplode fabbrica di fuochi d’artificio a Roccarainola: un operaio risulta disperso

Napoli, 6 luglio 2023 – Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio in provincia di Napoli: dalle prime ricostruzioni, un operaio risulta disperso.

La forte deflagrazione si è verificata in mattinata in una fabbrica di fuochi d'artificio nel comune di Roccarainola, in un'area isolata, in località Gargani. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Si teme che lo scoppio possa aver causato vittime, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

L’esplosione, potente, è stata avvertita in una vasta zona. Dal luogo dello scoppio si leva un'alta colonna di fumo visibile per chilometri.

Un operaio risulterebbe disperso, al momento, dopo lo scoppio avvenuto a Roccarainola. Per il momento non c'è notizia di persone ferite.

notizia in aggiornamento