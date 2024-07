Crollo Vela di Scampia: due morti e 13 feriti, di cui 7 bambini (alcuni gravi)

Napoli, 23 luglio 2024 – È salito a due morti e 13 feriti il bilancio della tragedia di Scampia, tra le persone trasportate d’urgenza in ospedale ci sono anche sette bambini, alcuni dei quali in condizioni serie. Sono un uomo di 29 anni, deceduto sul colpo, e una donna di 35, morta al momento dell'arrivo in ospedale, le vittime del crollo del ballatoio a Scampia. I 7 bambini coinvolti hanno tra i 2 e gli 8 anni. Per loro traumi, fratture e contusioni.

Il crollo è avvenuto alla Vela Celeste nel quartiere napoletano, intorno alle 22.40 di ieri. Il ballatoio di ferro del terzo piano, che collega varie parti dello stabile, si è staccato ed è precipitato sui piani inferiori portando con sé calcinacci e morte.

Il bilancio con i dati delle vittime è arrivato nella notte dalla prefettura di Napoli, i vigili del fuoco avrebbero escluso che ci siano ancora persone sotto le macerie. Alle 12.30 di oggi summit in prefettura, tutti gli appartamenti sono stati evacuati: attivati i controlli antisciacallaggio.

La prefettura di Napoli ha aperto un'indagine e gli accertamenti sono stati affidati alla polizia. Non si esclude alcuna ipotesi: la più accreditata è

quella di un cedimento strutturale. Per avvalorarla, occorrerà portare a termine le verifiche da parte dei vigili del fuoco.

Le persone che hanno perso la vita sono un uomo di 29 anni, deceduto sul colpo, e una donna di 35 anni, morta una volta giunta in ospedale. Il resoconto definitivo delle vittime è stato fatto intorno alle 3.30 dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che ha effettuato un sopralluogo in zona e ha attivato immediatamente il Centro coordinamento soccorsi per gestire gli interventi di messa in sicurezza dell'area e offrire assistenza agli sfollati. Al lavoro, per diverse ore, i vigili del fuoco che hanno scavato tra le macerie e messo in salvo i superstiti con delle montascale.

I feriti sono state trasportati, nella notte, in diversi ospedali cittadini: i più gravi sono stati ricoverati al Cto e all'ospedale del Mare, mentre i bimbi al Santobono per fratture, traumi e contusioni.

I vigili del fuoco sul luogo del crollo

A cedere è stato un ballatoio del terzo piano, che ha coinvolto nella caduta i ballatoi del secondo e del primo piano. Subito dopo il devastante crollo, molta abitanti spaventati si sono riversati per strada. I pompieri hanno concluso l'evacuazione con l'autoscala dei piani alti e, insieme alla polizia, hanno condotto i rilievi sul posto.

Il crollo del ballatoio alla Vela Celeste di Scampia

Il Css rimarrà attivo per seguire l'andamento della situazione. Il prefetto ha disposto i servizi di vigilanza e antisciacallaggio da parte delle forze dell'ordine, visto che l'edificio è stato evacuato, mentre il sindaco di Napoli ha organizzato l'assistenza dei servizi sociali sul posto.

Durante la notte, il prefetto e il sindaco hanno anche incontrato alcuni consiglieri della municipalità, portando agli abitanti della Vela il massimo supporto possibile, ferma restando la necessità, al momento, di evacuare l'edificio. Alle 12.30 di oggi, martedì 23 luglio, nell'ambito del Centro coordinamento soccorsi, sarà fatto un punto di aggiornamento della situazione.

Il prefetto Michele Di Bari ha immediatamente attivato il Centro coordinamento soccorsi (Css), convocando una riunione d’urgenza. Nella notte, in prefettura a Napoli, Di Bari ha fatto il punto della situazione per gestire gli interventi di messa in sicurezza della zona e di assistenza alle persone rimaste senza casa. A fianco a lui il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con il quale Di Bari è stato impegnato in un sopralluogo sul posto e tutte le componenti del centro coordinamento soccorsi.

La Vela Celeste è una delle ultime rimaste in piedi a Scampia dopo l'abbattimento effettuato in precedenza delle altre Vele, deciso per dare una sistemazione più dignitosa ai residenti.

Lo scorso aprile era stato annunciato il piano di rigenerazione urbana dell'amministrazione Manfredi relativo alle Vele di Scampia con i lavori di riqualificazione della Vela B – la cosiddetta 'Vela Celeste' – con uno stanziamento di circa 18 milioni di euro all'interno del Piano periferie.