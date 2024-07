Crollo ballatoio a Scampia, chi sono le vittime e i feriti. Facevano parte della stessa famiglia

Napoli, 23 luglio 2024 – Facevano parte della stessa famiglia le persone coinvolte, ieri sera, nel crollo del ballatoio nella 'Vela Celeste' nel rione Scampia di Napoli. Le due vittime sono Roberto Abbruzzo, 29 anni, morto sul colpo, e Margherita Della Ragione, 35 anni, deceduta nella notte per un arresto cardiocircolatorio sopraggiunto a causa dei gravi traumi riportati.

Tutti in codice rosso le sette bambine coinvolte e trasportate all'ospedale Santobono della città: la più grande ha 10 anni, le due più piccole appena 2. Fra loro due si trovano ricoverate in rianimazione.

I vigili del fuoco al lavoro dopo il crollo alla 'Vela Celeste' di Scampia a Napoli (Ansa)

Ci sono poi altri cinque adulti rimasti feriti: all'Ospedale del Mare sono stati trasportati Luisa Abbruzzo, 23 anni, e Giuseppe Abbruzzo, 33 anni (ricoverato in codice rosso); mentre all'ospedale Cardarelli sono ricoverati in codice rosso, non in pericolo di vita, Carmela Russo, 34 anni, Martina Russo, 24 anni, Patrizia Della Ragione, 53 anni.

Secondo una prima ricostruzione fatta sulla base delle prime testimonianze raccolte, il ballatoio di servizio al quarto piano, dove presumibilmente si trovava il nucleo familiare, si sarebbe distaccato, trascinando gli altri due sottostanti. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, tra vigili del fuoco, 118, carabinieri, polizia.

E mentre si susseguono i messaggi di vicinanza e cordoglio dal mondo della politica (compreso quella presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola), stamattina, alle 7.30, sono partite le verifiche degli altri ballatoi della Vela. In base all’esito di questi primi controlli da parte dei pompieri e dei tecnici del Comune verrà valutato chi potrà fare rientro all'interno degli appartamenti. Tutta l'area della Vela interessata dal crollo è stata evacuata per un totale di circa 800 persone, invece nell'area non interessata dal crollo è stato vietato il transito sui ballatoi fino a completamento delle verifiche.

La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta su quanto avvenuto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, la più accreditata è quella di un cedimento strutturale.