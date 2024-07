Scampia, emergenza sfollati dopo il crollo. L’acqua scarseggia: una bottiglietta a famiglia dalla Protezione civile

Napoli, 23 luglio 2024 – Oltre alla tragedia, una beffa che non ci sarebbe dovuta essere: sotto i tendoni allestiti dalla Protezione civile per le famiglia colpite dal crollo del ballatoio della Vela celeste scarseggia l’acqua. “In questo momento abbiamo poca acqua, prendete una bottiglietta a famiglia”, avrebbe invitato un operatore presente sul posto. Una mancanza che diventa ancora più grave considerando che tra gli sfollati ci sono moltissimi tra bambini e anziani. Circa 800 persone sono sotto il sole di luglio con meno di un bicchiere d’acqua a testa.

E le tensioni stanno già affiorando: durante la distribuzione dei panini per il pranzo, molte persone hanno espresso la loro rabbia. “Devono finire i controlli e poi ci faranno tornare dentro”, ha dichiarato un residente, che tiene in braccio una bambina piccola. “Stiamo qui ad aspettare che ci trovino una nuova casa”, ha controbattuto un altro. In altre parole, gli sfollati non hanno idea di cosa succederà nelle prossime ore.

È attualmente in corso in prefettura un incontro con il sindaco Gaetano Manfredi per fare il punto con i primi risultati delle valutazioni statiche che si stanno facendo per pianificare i prossimi interventi e la sistemazione delle famiglie che non possono tornare nei propri appartamenti.

Notizia in aggiornamento