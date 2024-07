Campi Flegrei, nuove scosse attese nei prossimi giorni. “Sollevamento del suolo ancora ai valori di crisi”

Napoli, 17 luglio 2024 – Non si placa il bradisismo ai Campi Flegrei: la popolazione deve restare all’erta in quanto sono attesi ulteriori episodi sismici nel breve periodo. È quanto emerge dalle parole di Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio vesuviano dell’Ingv, rilasciate all’Adnkronos.

“Il sollevamento del suolo nell'area dei Campi Flegrei è caratterizzato da lievi fluttuazioni, ai primi di luglio ci aspettavamo che questi valori potessero cambiare – ha spiegato considerando il bollettino relativo al periodo 8-14 luglio – Siamo invece tornati al sollevamento di due centimetri al mese, che è obiettivamente un valore alto: sono i valori di questo periodo di crisi bradisismica”. Nel periodo considerato, hanno avuto luogo ben 68 scosse.

Di Vito ha fatto sapere che la loro “attenzione è massima”, e che a breve sarà organizzata una “riunione sull'organizzazione ad agosto per fronteggiare situazioni come quelle dell'agosto dello scorso anno”, quando in un mese furono registrati 1.000 terremoti. Tuttavia, ha specificato che “non si deve cedere il passo all’allarmismo”.

Per quanto riguarda le magnitudo attese nei prossimi giorni, dovrebbero attestarsi sui valori di quelle registrate finora.