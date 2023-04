Napoli, conto alla rovescia per lo Scudetto 'matematico': tra zona rossa e folclore / DIRETTA

13:00 Fedayn Napoli: “La capolista se ne va” tra fumogeni, striscioni, clacson Un corteo formato da alcune centinaia di tifosi dei Fedayn Napoli ha attraversato Corso Novara a poca distanza dalla stazione centrale per raggiungere poi lo stadio Diego Armando Maradona. Ad aprire il corteo lo striscione della tifoseria accompagnato da bandiere e fumogeni che colorano il cielo di azzurro. ''La capolista se ne va'' cantano in coro in vista della partita con la Salernitana che potrebbe portare il Napoli a conquistare il terzo scudetto della sua storia. Un corteo salutato dagli applausi di chi è appena arrivato in stazione da ogni parte d'Italia per vivere nel capoluogo partenopeo l'attesa di quella che potrebbe essere una giornata storica per Napoli. Il colpo d'occhio per chi arriva in città è di palazzi e strade a tinte azzurre. ''Grazie ragazzi'', ''Napoli ti amo'', ''Napoli 3'', gli striscioni esposti a ogni balcone. E ai tifosi si uniscono i clacson degli automobilisti. La città suona a festa.

13:10 Campione di nuoto Nicolò Martinenghi firma i vessilli azzurri Gli è stato chiesto di apporre il proprio autografo su alcuni vessilli del Napoli. E, nonostante sia tifoso dell'Inter, non si è sottratto all'affetto del pubblico partenopeo. Il protagonista è Nicolò Martinenghi, due medaglie d'oro ai mondiali di Budapest 2022 e due bronzi alle Olimpiadi di Tokyo. Martinenghi è una delle star della sesta edizione del Grand Prix Città di Napoli - trofeo Vecchio Amaro del Capo, la rassegna di nuoto in corso alla piscina Scandone, poco distante dallo stadio Maradona. Alcuni hanno ne hanno dunque approfittato per rendere 'unico’ il loro cimelio azzurro, chiedendo a Martinenghi, al termine della batteria dei 50 rana (nuotata in 27.12) di autografarlo. “Ho detto a chi me lo chiedeva che sono tifoso dell'Inter - confessa - ma tutti mi hanno sottolineato che oggi, visto che i nerazzurri giocano con la Lazio, siamo accumunati sostanzialmente da un destino unico”.

13:12 Mezzi pubblici presi d’assalto Sono migliaia i tifosi che in queste ore si stanno spostando a bordo dei mezzi pubblici verso la zona di Fuorigrotta per assistere alla partita del Napoli. La linea 1 della metropolitana di Napoli è presa d'assalto da tantissimi supporter della squadra e dai numerosi turisti, perla maggior parte stranieri, che assistono divertiti. In piazza Dante alcune centinaia di persone hanno incendiato dei fumogeni. Folla anche in via Toledo e nella Pignasecca, quasi completamente addobbata da striscioni.

13:17 Tifo per il Salerno: ma pochi tifosi hanno il biglietto per il derby Hanno intonato cori, indossato magliette granata e sventolato bandiere. Così tantissimi tifosi della Salernitana hanno dato a metà mattinata la carica alla squadra granata in partenza per Napoli. Oggi pomeriggio alle 15, ci sarà infatti il derby tra Napoli e Salernitana allo stadio Maradona, dove è consentito l'accesso solo ai possessori di fidelity card della Salernitana non residenti nella provincia di Salerno. Nella giornata di ieri, era stata la Curva Sud Siberiano a chiamare a raccolta la città dando l'appuntamento a questa mattina "per caricare la nostra Salernitana". Il pullman del club, intorno alle 10.30, ha lasciato l'albergo per dirigersi verso il capoluogo campano.

13:35 Niente auto e moto in zona rossa? Ecco chi tira fuori gli asini, tra le polemiche Niente auto e moto in zona rossa? E allora c’è chi tira fuori gli asini. ma è subito polemica. "Purtroppo stiamo ricevendo già adesso segnalazioni sull'utilizzo vergognoso di alcuni asini e di altri animali per festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli. Si tratta di una barbarie inutile, che crea solamente fortissimi stress per gli animali costretti a circolare bardati e impauriti in mezzo alla folla tra urla e schiamazzi. Una violenza che nulla ha a che vedere con il festeggiamento di un trionfo sportivo della nostra squadra e della nostra città. Lancio un appello a tutti affinché rinuncino a questo tipo di iniziative e, al tempo stesso, ci vengano segnalati tutti gli episodi dove gli animali, loro malgrado, sono costretti a queste violenze. Siamo pronti a denunciare ogni singolo episodio alle forze dell'ordine". Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi - Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto le segnalazioni dei maltrattamenti agli animali.