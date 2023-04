Calcio Napoli, febbre scudetto: treno azzurro porta i tifosi al Maradona / VIDEO / FOTO

Napoli, 30 aprile 2023 - Un treno azzurro porterà domani i tifosi del Napoli allo stadio. Alla 'Quarto Officina', centro di manutenzione dell'Eav, holding dei trasporti in Campania, si stanno mettendo a punto gli ultimi ritocchi al treno che porterà i tifosi dai collegamenti della Circumflegrea alla stazione Mostra che si trova di fronte allo stadio Maradona. A realizzare l'allestimento un gruppo di writer con a capo Luca Danza, già autore, col suo team, del treno che invitava a vaccinarsi contro il Covid. "Abbiamo raccolto - spiega il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio - 10 mila euro da sponsor privati per un progetto che coinvolge questo treno, alcuni autobus e altre iniziative che verranno varate nei prossimi giorni sempre per la celebrazione del terzo scudetto".

Migliaia di tifosi già al Maradona

Migliaia di tifosi del Napoli sono già arrivati all'esterno dello stadio Maradona, che alle ore 12 aprirà i cancelli per il match delle 15 contro la Salernitana. I tifosi del Napoli sono pronti per seguire sui cellulari dallo stadio il match della Lazio a San Siro contro l'Inter, sperando che la squadra di Sarri non vinca per poi tifare per Osimehn e compagni e dare il via alla festa scudetto. La zona antistante l'impianto è già controllata dalla polizia e la circolazione dei veicoli è bassissima visto lo stop disposto dalle 14 per evitare caos. Tutti i tifosi circolano a piedi dopo aver preso i mezzi pubblici per recarsi nella zona dello stadio.

Il costo dell'allestimento del treno con la pitturazione è stato di 3.000 euro su un treno vecchio che domani andrà in servizio e che fra alcuni mesi sarà 'pensionato'. Il treno azzurro ha davanti e sul lato opposto delle due carrozze uno scudetto mentre sui fianchi due grandi scritte: 'Un giorno all'improvviso mi innamorai di te' con lo slogan alternato dalle date dei tre scudetti e sull'altro lato la scritta 'Napoli campione d'Italia'. "È un grande progetto che ha coinvolto tutti i dipendenti che alla presentazione verranno con la divisa azzurra", conclude De Gregorio.