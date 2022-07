Covid in Campania, bollettino del 20 luglio: 9.112 contagi su 41.366 test

Napoli, 20 luglio 2022 - Sono 9.112, in Campania, i neo positivi al Covid su 41.366 test esaminati, una frenata rispetto ai più di 14mila casi registrati ieri (qui il bollettino del 20 luglio). Cala, secondo i dati del Bollettino della Regione, il tasso di incidenza che ieri era pari al 26,07% ed oggi è al 22,02%.

Otto le vittime nelle ultime 48 ore; due i deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali, continua il calo dei ricoveri in terapia intensiva con 33 posti letto occupati (ieri erano 34); leggero in rialzo in degenza con 728 posti letto occupati (ieri erano 726).

Tra le Regioni, il maggior numero di contagi si registra in Lombardia (11.218), a seguire Veneto (9.234) e Campania (9.112).

Venerdì 22 luglio si riunisce il Consiglio regionale della Campania dalle 11 alle 13 per il Question time. Tra le interrogazioni rivolte al presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca che saranno discusse : il Piano per fronteggiare la nuova ondata di infezioni da Covid-19" del consigliere Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde).