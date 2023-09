Arzano, operaio precipita dal tetto di un capannone. Morto sul colpo dopo un volo di 10 metri: aveva 44 anni

Arzano (Napoli), 14 settembre 2023 – Ennesimo incidente mortale sul lavoro, un operaio di 44 anni ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone. L’uomo stava installando i pannelli fotovoltaici quando è precipitato dalla sommità della struttura, schiantandosi a terra dopo un volo di 10 metri. È successo ieri pomeriggio ad Arzano, in provincia di Napoli. La vittima si chiamava Giuseppe Lisbino ed era di Frattaminore. Lascia la moglie Luisa e due figli.

L’allarme è scattato intorno alle 15 di ieri, mercoledì 13 settembre. Subito sono arrivati i soccorsi nell’azienda che si trova al civico 19 di via Serrao. Prima il volo e poi l’impatto al suolo. Troppo gravi le ferite riportate dal 44enne durante la caduta: quando sono arrivati i soccorsi, il personale del 188 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sui social: “Non ci sono parole”

“Non ci sono parole ho il cuore a pezzi. Veglia sulla tua Famiglia e dai tanta forza a Luisa e soprattutto ai tuoi 2 gioielli. Riposa in Pace. Parentò”. È il messaggio apparso subito dopo la tragedia sulla pagina Facebook di Giusepe Lisbino, l’ennesima vittima di ‘morte bianca’.

Cosa è successo? Le cause dell’infortunio

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. I carabinieri di Arzano e i tecnici dell’Asl di Napoli stanno accertando se l’operaio sia caduto per un malore, oppure se l’incidente possa essere stato causato per un problema di sicurezza durante l’installazione dei pannelli.

Ecco dove: la mappa dell’incidente