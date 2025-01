TBD Eyewear, occhiali d’autore. Una storia lunga dieci anni

Per il decimo anniversario di TBD Eyewear, nasce una capsule collection esclusiva che incarna i valori di artigianalità, lusso e design senza tempo che hanno definito il brand nel corso di un decennio. La 10Y Anniversary Collection è un tributo ai modelli iconici, reinterpretati in chiave preziosa per celebrare questo traguardo straordinario. Disponibile in sole 100 montature numerate, divisi tra due dei nostri modelli più iconici: il Welt e il Cord. Ogni montatura della collezione 10Y Anniversary è un’opera d’arte, progettata per i veri intenditori del lusso.

Ogni esemplare è unico, con il numero inciso internamente per sottolineare la sua rarità. Le aste sono arricchite da un’anima in metallo visibile, simbolo di eleganza e manifattura impeccabile. Un elemento di distinzione assoluta, le lenti in vetro offrono una chiarezza visiva impareggiabile, abbinate a un sofisticato effetto sfumato. Le lenti in vetro rappresentano l’apice della raffinatezza e della funzionalità per una trasparenza senza eguali che arricchisce l’esperienza visiva. Le lenti in vetro sono naturalmente più durevoli, garantendo una qualità che sfida il tempo. La sfumatura delle lenti – grigia per il modello Welt e verde per il Cord – aggiunge profondità e raffinatezza, conferendo un’aura unica a ogni montatura. La custodia di alta qualità, decorata con il logo 10th Anniversary, è un accessorio raffinato che completa l’esperienza.