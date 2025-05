Sub 250T Gmt per l’esplorazione subacquea e i viaggi globali

Eleganza, funzionalità e grinta. Con il SUB 250T GMT, DOXA ritorna alla funzione GMT, unendo la robustezza di un orologio da sub con la funzionalità del fuso orario. Il suo case in acciaio inox da 40 mm garantisce un perfetto equilibrio tra presenza al polso e comfort, mentre la corona a vite e la lunetta unidirezionale con scala per immersione offrono prestazioni professionali. Resistente all’acqua di 250 metri (820 piedi), è progettato sia per l’esplorazione subacquea che per i viaggi internazionali.

Il segnatempo ha un movimento automatico svizzero, che opera a 28.800 vibrazioni all’ora (4 Hz) con una riserva di carica di 50 ore, assicurando precisione e affidabilità in qualsiasi ambiente. La lancetta GMT scheletrata consente di tenere un secondo fuso orario, rendendolo uno strumento pratico sia per i sub che per i viaggiatori frequenti. Sotto il cristallo zaffiro antigraffio con rivestimento antiriflesso, l’orologio mantiene una leggibilità eccellente in ogni condizione. È disponibile con cinturino in gomma FKM abbinato al colore per una maggiore flessibilità e durata, o con il bracciale in acciaio inox ’beads of rice’.