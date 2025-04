Re Giorgio racconta l’Haute . Couture

Un racconto Haute Couture. É quello che Giorgio Armani ha scelto di scrivere per celebrare i vent’anni della sua collezione ’Armani Privé’. E per farlo ha selezionato personalmente 150 abiti da sogno che, esposti per la prima volta a Milano nella cornice dell’Armani Silos, sono i testimoni di uno stile senza tempo e di un percorso artistico unico ed emozionante. ’Giorgio Armani Privè 2005-2025’, questo il titolo della retrospettiva, accoglie alcune tra le sue creazioni più esclusive e dallo stile inconfondibile (alcune richiedono anche 900 ore di lavoro), nelle quali forma pura e lavorazioni mirabili si fondono nella celebrazione della bellezza. In due decenni di ’Armani Privé’ infatti, con tessuti preziosi e ricami realizzati interamente a mano, Giorgio Armani ha esplorato un’idea di moderna invenzione, vestendo donne carismatiche e dalla spiccata personalità ma che rifuggono da ogni eccesso, esattamente come lui.

Tappa significativa della carriera del designer piacentino, ’Giorgio Armani Privé 2005-2025’, che sarà inaugurata il 20 maggio e aperta al pubblico dal giorno seguente per proseguire fino alla fine dell’anno, permette anche di ripercorrere l’evoluzione delle sue collezioni Haute Couture che si sono progressivamente liberate dai condizionamenti del pret-à-porter per approdare a un perfetto connubio di glamour, fantasia e creatività. Lui stesso nel suo volume autobiografico Per amore racconta di avere scelto l’Alta Moda "Perché non volevo porre limiti alle forme e ai modi in cui mi posso esprimere".

Vent’anni sono passati dal suo debutto, quasi in punta dei piedi, in un loft in rue de Lauriston, a Parigi, dove tuttora presenta le sue collezioni, scenario perfetto per presentare per la prima volta in chiave moderna una moda ricca e preziosa, esclusivamente dedicata alla sera e declinata in silhouette a sirena declinate nelle cromie del nero, del malva e del blu.

Poi sono venute tante altre location, dal Palais de Chaillot, all’Ambasciata italiana, al Trocadero, fino a Palazzo Armani, la sua Maison nella Ville Lumiere, un palazzo ottocentesco al numero 21 di Rue François Premier, dove è andata in scena, lo scorso gennaio la collezione primavera-estate 2025. E oggi c’è l’Armani Silos, il suo spazio espositivo a Milano, in via Bergognone 40, dove tutte le sue creazioni si uniscono per celebrare un traguardo prezioso: vent’anni di eleganza eterna e di raffinatezza sartoriale, in una perfetta alchimia di classicismo e innovazione.

Dal prossimo 7 maggio, sul sito armanisilos.com, sarà possibile acquistare i biglietti di ingresso per visitare ’Giorgio Armani Privé 2005-2025’ e scoprire quella che lo stesso Re Giorgio ha definito "una celebrazione della bellezza e dell’abilità delle mani nel farla, della sperimentazione che illumina e ispira".