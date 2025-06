Trooping the Colour, Kate e i principini tra grandi sorrisi e qualche muso lungo

Londra, 14 giugno 2025 – Gioia e colori a Londra (ma anche sobrietà e qualche muso lungo) per la cerimonia del Trooping the Colour in occasione del compleanno di re Carlo III, presente alla tradizionale parata con la Royal Family al gran completo. La principessa del Galles Kate e i 3 figli, George, Charlotte e il più piccolo Louis hanno sfoggiato grandi sorrisi durante la parata. Vestite entrambe in azzurro, mamma Kate e la principessina Charlotte, sedevano l’una accanto all’altra e sorridevano. Vicini e allegri anche i principini George e Louis.

Qualche muso lungo si è visto invece all’arrivo della Royal Family a Buckingham Palace. William e Kate erano seduti stavolta sul sedile posteriore di un'auto con il seienne Louis che non sembrava entusiasta di essere presente all'evento, mentre la principessa Charlotte, 10 anni, e il principe George, 11 anni, erano vicini davanti.

I principini George e Louis (a destra)

Trooping the Colour è la tradizionale parata delle truppe a cavallo nel cuore di Londra (oltre 1.400 soldati coinvolti quest’anno), evento clou della celebrazione del compleanno ufficiale (non anagrafico) del 76enne sovrano, ma con i segni del lutto per il disastro del Boeing 787 di Air India, precipitato giovedì dopo il decollo da Ahmedabad, nell'India nordoccidentale, in cui sono morte 279 persone secondo il bilancio provvisorio, inclusi 52 britannici.

Carlo compirà gli anni, 77, il 14 novembre, ma per tradizione la parata si tiene in estate. A volerlo fu Giorgio II nel 1748 che, essendo nato il 30 ottobre, volle che la sua festa si facesse con il bel tempo e non nelle brume autunnali.

La principessa Kate al Trooping the Colour

Come accaduto l'anno scorso Carlo III ha preso parte al corteo lungo il Mall a bordo di una carrozza insieme alla regina Camilla e non a cavallo, a differenza del principe William e della principessa Anna, amazzone provetta e in passato olimpionica d'equitazione. Oltre al lutto per la tragedia aerea, con un minuto di silenzio per ricordare le vittime, la festa in generale si è svolta in un clima sobrio anche alla luce delle tensioni internazionali dopo gli attacchi tra Israele e Iran. L'atto conclusivo della celebrazione si è consumato con il simbolico saluto alla gente della famiglia reale affacciata dal balcone di Buckingham Palace, accompagnato l'immancabile passaggio delle Red Arrows, la pattuglia acrobatica del Regno Unito, che per la prima volta in un evento pubblico utilizza una miscela di carburante più ecologica. Qualcosa che fa sicuramente piacere al sovrano, un paladino della difesa dell'ambiente.