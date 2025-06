Guerra aperta tra Israele e Iran, attacchi incrociati nella notte. Missili contro Tel Aviv, esplosioni a Teheran: morti e terrore

05:11

Iran: nuovo attacco missilistico nel nord di Israele

La radio israeliana ha riferito che un quarto lotto di missili lanciato dall'Iran ha preso di mira le zone di Marouj e Tiberiade, nel nord di Israele. I media israeliani hanno riferito, citando testimoni oculari, che si sono verificate violente esplosioni in diverse località nel nord di Israele. Le sirene hanno suonato nel nord di Israele dopo che sono stati rilevati lanci di missili, hanno affermato le Forze armate israeliane. "Poco fa, le sirene hanno iniziato a suonare in diverse zone di Israele in seguito all'individuazione di missili provenienti dall'Iran e diretti verso lo Stato di Israele", ha affermato l'IDF in una nota.