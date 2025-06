Minneapolis, si finge poliziotto e spara a due politici dem. “Azione di matrice politica”

Minneapolis, 14 giugno 2025 – E' allerta massima a Minneapolis, Minnesota (Usa), dove due politici democratici locali sono stati aggrediti nelle rispettive case a colpi di pistola, con i loro rispettivi coniugi. In entrambi casi l’assalitore, un uomo bianco con i capelli castani e un giubbotto antiproiettile, si sarebbe fatto aprire fingendosi un poliziotto. Ora è caccia all’uomo.

La deputata statale e speaker della Camera Melissa Hortman e il marito sono morti. Gravemente feriti il senatore John Hoffman e la moglie Yvette, operati in ospedale: sono stati colpiti diverse volte ma dovrebbero farcela. Si tratta di due “sparatorie mirate”, ha fatto sapere il governatore del Minnesota Tim Walz, che conferma la matrice delle due azioni. “E’ un atto tragico di violenza politica. E' un assassinio motivato dalla politica".

Le due aggressioni sono avvenute a Champlin e Brooklyn Park, due zone che distano 13 km, nella periferia Nord della città. Alle 5.30 (le 12.30 in Italia) di oggi la polizia ha emesso un’allerta invitando la popolazione a chiudersi in casa e non aprire a nessuno.

L'Fbi è coinvolta nelle operazioni di ricerca del sospetto, attualmente in fuga, secondo fonti informate citate da Abc News. Il governatore si è recato sul posto e ha annunciato l'attivazione del Centro statale per le emergenze. "Era una formidabile funzionaria pubblica – ha detto Walz parlando di Hortman – È insostituibile”. Sulle condizioni di Hoffman e la moglie “siamo moderatamente ottimisti”. "Questo è un atto di violenza sbalorditivo. Sono grata alle forze dell'ordine che stanno rispondendo in tempo reale", ha detto la senatrice democratica Amy Klobuchar.