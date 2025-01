P-Ride: tre modelli con la suola Michelin

Oggi, primo giorno del salone fiorentino per la moda maschile, arriva una bella news da Pollini, il marchio di calzature nel portafoglio di AEFFE, il gruppo dei fratelli Massimo e Alberta Ferretti. In Fortezza infatti arriva P-Ride una novità che esplora il mondo delle due ruote e della velocità con questa la capsule, scegliendo le suole Michelin progettate in esclusiva da JV International, licenziatario mondiale del brand francese.

Tecnologia, qualità e comfort definiscono i tre modelli di questa collezione ispirata alle calzature da trail running, con suola ultralight e ammortizzata realizzata in EVA e battistrada dotato di speciale grip, progettato per garantire trazione, flessibilità e durabilità.

Ogni modello della capsule P-Ride è numerato e proposto in tre varianti colore – bianco, nero, verde acqua – impreziosito da motivi grafici termoadesivi e dettagli in gros arancio a contrasto.

La capsule Pollini P-Ride sarà disponibile con l’uscita delle collezioni autunno-inverno 2025 presso le boutique Pollini, sull’e-store ufficiale pollini.com e in una selezione esclusiva di retailer multimarca italiani e internazionali.

E.D.